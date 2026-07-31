Entre los productos más perjudicados están los arándanos, uvas, espárragos, mandarinas y prendas de vestir de algodón (camisas, camisetas, blusas y suéteres). Foto: GEC.
Entre los productos más perjudicados están los arándanos, uvas, espárragos, mandarinas y prendas de vestir de algodón (camisas, camisetas, blusas y suéteres). Foto: GEC.
Por Redacción EC

Casi la mitad de los envíos peruanos a Estados Unidos (US$5 mil 336 millones, equivalentes al 49,7% del total despachado a ese mercado en el 2025), está sujeto al arancel adicional de 12,5%, con la decisión que tomó ese país en el marco de una investigación sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, indicó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

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