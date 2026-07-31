Casi la mitad de los envíos peruanos a Estados Unidos (US$5 mil 336 millones, equivalentes al 49,7% del total despachado a ese mercado en el 2025), está sujeto al arancel adicional de 12,5%, con la decisión que tomó ese país en el marco de una investigación sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, indicó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

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La nueva tasa afecta 2 mil 166 de las 2 mil 772 líneas arancelarias exportadas por el Perú a ese mercado. Entre los productos más perjudicados están los arándanos, uvas, espárragos, mandarinas y prendas de vestir de algodón (camisas, camisetas, blusas y suéteres).

Asimismo, los collares y cadenas tipo cuerda (oro), las alcachofas preparadas, aceite de pescado, quinua orgánica, filetes congelados de mahi mahi, cebollas y fresas congeladas, los cuales representan una parte importante de la oferta peruana hacia ese destino.

Adex señaló también que existe un grupo de partidas por alrededor de US$499 millones 200 mil (4,7% de los despachos a EE.UU.), que está en riesgo porque están en la Sección 232 (pagan más aranceles por motivos de seguridad nacional). Algunos de ellos son las placas, láminas y tiras de cobre refinado, barras y varillas de cobre refinado, neumáticos, alambre de aleación de cobre, alambre de aleaciones a base de cobre-zinc, y otros.

Asimismo, el 45,6% restante (US$4 mil 899 millones 700 mil) no están expuestos a ningún gravamen adicional. Entre ellos destacan los cátodos de cobre, estaño, café, molibdeno, fosfatos, oro, paltas, cacao y mangos.

Cabe recordar que, en marzo del 2026, Estados Unidos inició una investigación para determinar si alguna de las 60 economías evaluadas, entre ellas el Perú, incumplía o no hacía cumplir la legislación sobre la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.

Posteriormente, concluyó que las políticas y prácticas de esas economías restringen y afectan el comercio estadounidense. Como consecuencia, dispuso la aplicación de aranceles adicionales de 10% y 12,5%, vigentes desde el 24 de julio, los cuales reemplazan a los gravámenes aplicados previamente bajo la Sección 122, en febrero del 2026.

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Según cifras de Adex Data Trade, en los cinco primeros meses del año, las exportaciones al gigante norteamericano ascendieron a US$4 mil 275 millones, experimentando un crecimiento 19,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$3 mil 569 millones).

Por su parte, el sector no tradicional (US$2 mil 512 millones) mostró un ligero incremento de 1,1% y concentró el 58,8% y el tradicional (US$1.763 millones) de 62,4%, resaltando la minería (US$1.431 millones).

Solo en mayo, los despachos ascendieron a US$770 millones 698 mil, registrando un alza de 13%. Los no tradicionales (US$373 millones) se contrajeron -8% y los tradicionales (US$397 millones 471 mil), lograron un alza de 46%.

Los rubros que evolucionaron fueron hidrocarburos (5,112%), agro tradicional (57%), pesca para CHD (53%), Textil (36%), siderometalurgia (34%), y metalmecánica (17%); y los que retrocedieron, varios, incluye joyería, con -75%, pesca tradicional (-62%), maderas (-23%), confecciones (-20%), agroindustria (-17%), químico y minería (-10%) y minería no metálica (-5%).