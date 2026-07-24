El gremio alertó que esta situación podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a países que cuentan con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.(Fuente: Andina)
El gremio alertó que esta situación podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a países que cuentan con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.(Fuente: Andina)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la entrada en vigor del arancel adicional de 12,5% impuesto por los Estados Unidos a determinados productos peruanos, medida que reduce la competitividad de las exportaciones con valor agregado y coloca al Perú en una posición menos favorable frente a varios de sus principales competidores internacionales.

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