La medida afectará principalmente a las exportaciones no tradicionales, especialmente a aquellas con mayor valor agregado. Foto: Andina.
La medida afectará principalmente a las exportaciones no tradicionales, especialmente a aquellas con mayor valor agregado. Foto: Andina.
Por Redacción EC

José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, indicó que la entrada en vigor del arancel adicional de 12,5% impuesto por Estados Unidos a las importaciones procedentes del Perú afectará el 40% de las exportaciones peruanas.

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