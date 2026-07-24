José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, indicó que la entrada en vigor del arancel adicional de 12,5% impuesto por Estados Unidos a las importaciones procedentes del Perú afectará el 40% de las exportaciones peruanas.

Martinot sostuvo que la medida afectará principalmente a las exportaciones no tradicionales, especialmente a aquellas con mayor valor agregado. Además, explicó que dichos aranceles forman parte de una política comercial aplicada por el gobierno de los Estados Unidos a 60 economías, que representan más del 99% de las importaciones de ese país.

En entrevista para Canal N, detalló que los sectores más perjudicados serán las confecciones y la agroexportación, incluyendo productos como arándanos, uvas y otros cultivos de exportación, que representan alrededor del 40% de las ventas peruanas hacia Estados Unidos.

Respecto al fundamento de la medida, el exministro de Comercio precisó que el gobierno estadounidense no acusa directamente al Perú de utilizar trabajo forzoso, sino que cuestiona el uso de insumos provenientes de países donde existirían prácticas laborales forzosas, como China.

Asimismo, precisó que el Perú podría gestionar una reducción del arancel del 12,5% al 10% si se aprueba una norma que prohíba el uso de insumos vinculados al trabajo forzoso. Explicó que existe un proyecto de ley sobre esta materia que no llegó a aprobarse en el Congreso, consideró que debería ser una de las primeras iniciativas del próximo Parlamento.

Aclaró también que el nuevo arancel reemplaza al gravamen del 10% que estuvo vigente hasta el día anterior y no se suma a este, por lo que la tasa aplicable desde la fecha es de 12,5%. Finalmente, precisó que la medida no afecta a todas las exportaciones peruanas, ya que materias primas como el cobre, que Estados Unidos no produce en cantidades suficientes, permanecen excluidas del nuevo arancel.