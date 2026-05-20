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Resumen

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El candidato a la presidencia Roberto Sánchez propuso este lunes elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.500 y presentó al exministro de Economía del gobierno de Pedro Castillo, Pedro Francke, como parte de su equipo económico. La propuesta implicaría un incremento cercano al 33%, equivalente a seis veces la inflación acumulada desde el último ajuste del sueldo mínimo.

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