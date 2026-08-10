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El regreso del MEF

Ningún cambio podrá darse si todo el Gabinete no está alineado a las mismas causas y si el Congreso no está dispuesto a generar alianzas, sostiene María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1.

    María Rosa Villalobos
    Por

    Editora de Economía y Día 1

    maria.villalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

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    MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)
    MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)

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