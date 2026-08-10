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El ‘pulpín’ que no indigna

“Millones de trabajadores ya laboran en micro y pequeñas empresas bajo esquemas de beneficios sociales reducidos [como planteaba la ‘ley pulpín’]”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Rechazarla simplemente porque implica modificar el régimen laboral sería olvidar que millones de personas ya trabajan bajo una suerte de ‘ley pulpín’ en las micro y pequeñas empresas y creer que vivimos en una economía formal". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Rechazarla simplemente porque implica modificar el régimen laboral sería olvidar que millones de personas ya trabajan bajo una suerte de ‘ley pulpín’ en las micro y pequeñas empresas y creer que vivimos en una economía formal". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cada vez que se intenta tocar el régimen laboral, aparece el mismo fantasma: la ‘ley pulpín’. Ocurrió en el 2014, y ya empieza a repetirse ahora que el ministro de Economía, Elmer Cuba, estima que una reforma podría reducir la informalidad laboral del 70% al 50%. Sostiene, además, que a partir de ahí será más difícil avanzar, porque el resto dependerá de la productividad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.