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Treinta años después...

“La reforma pendiente es la que nadie ha querido encarar: un camino real hacia la formalidad para el 70% que la ley hoy simplemente no parece querer mirar”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Llevamos décadas legislando y reformando derechos laborales sin que el Estado, los sindicatos ni ninguna autoridad hayan logrado revertir esa proporción". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Llevamos décadas legislando y reformando derechos laborales sin que el Estado, los sindicatos ni ninguna autoridad hayan logrado revertir esa proporción". Ilustración: Giovanni Tazza

    Cada cierto tiempo, el Perú ‘redescubre’ el mismo debate: que si tenemos demasiadas vacaciones, que si 30 días de descanso desde el primer año de trabajo más unos 16 feriados anuales explican nuestra baja productividad...

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.