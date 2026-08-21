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Cuando el concierto va más allá del escenario

“Los grandes eventos ya no movilizan únicamente audiencias. Movilizan personas, ciudades y distintas actividades económicas”.

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    Un concierto puede durar dos horas, pero para un fan la experiencia empieza mucho antes.

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