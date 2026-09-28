El 14 de septiembre de 2027, el Estadio Nacional será escenario de una noche dedicada al rock pesado, con Slipknot y Marilyn Manson. (Foto: Difusión)
El 14 de septiembre de 2027, el Estadio Nacional será escenario de una noche dedicada al rock pesado, con Slipknot y Marilyn Manson. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El rock pesado vuelve a retumbar en Perú. Slipknot y Marilyn Manson se preparan para un concierto el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional como parte de una nueva gira internacional. La banda y el cantante estadounidense prometen ofrecer lo mejor de sus repertorios. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.

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