El rock pesado vuelve a retumbar en Perú. Slipknoty Marilyn Manson se preparan para un concierto el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional como parte de una nueva gira internacional. Labanda y el cantante estadounidense prometen ofrecer lo mejor de sus repertorios. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.
El rock pesado vuelve a retumbar en Perú. Slipknoty Marilyn Manson se preparan para un concierto el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional como parte de una nueva gira internacional. Labanda y el cantante estadounidense prometen ofrecer lo mejor de sus repertorios. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.
Slipknot, una de las bandas más reconocidas del metal contemporáneo, llegará con un espectáculo caracterizado por su potente sonido y una elaborada puesta en escena, mientras que Marilyn Manson sumará su particular propuesta artística a una jornada que reunirá a dos nombres de amplia trayectoria internacional.
Slipknot: una experiencia que va mucho más allá de la música
Slipknot, agrupación originaria de Iowa y liderada por Corey Taylor, ha construido una identidad reconocible a nivel mundial gracias a sus presentaciones en vivo, sus máscaras y vestuarios, además de una producción escénica que acompaña la intensidad de sus canciones. Su trayectoria incluye múltiples giras internacionales y presentaciones en algunos de los principales escenarios del mundo.
Entre las canciones más conocidas de Slipknot se encuentran “Wait and Bleed”, “Duality”, “Psychosocial”, “Before I Forget”, “The Devil in I” y “Unsainted”, temas que forman parte de distintas etapas de la carrera de la banda. Su regreso a Lima permitirá al público peruano reencontrarse con parte de este repertorio en una presentación de gran formato.
Marilyn Manson se suma a una noche histórica
Por su parte, Marilyn Manson será uno de los protagonistas de la jornada junto a Slipknot. El artista estadounidense llegará con una propuesta escénica que ha definido buena parte de su carrera y con canciones como “The Beautiful People”, “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “The Dope Show”, “Personal Jesus” y “Tainted Love”, asociadas a diferentes momentos de su trayectoria musical.
La presencia de Manson convierte esta fecha en una reunión de dos artistas que han marcado diferentes etapas del rock y el metal internacional, cada uno con una identidad escénica y musical inconfundible.
El concierto de Slipknot y Marilyn Manson en Lima será el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional. La preventa de entradas será a través de Teleticket e inicia este 1 y 2 de octubre de 2026, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.
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