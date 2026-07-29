La atracción 'Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas', recorre 45 años de la trayectoria en solitario del artista | Foto referencial (EFE)
La atracción 'Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas', recorre 45 años de la trayectoria en solitario del artista | Foto referencial (EFE)
/ BALAZS MOHAI
Por Agencia EFE

Los parques de Universal Studios en Estados Unidos rendirán un homenaje póstumo al músico británico Ozzy Osbourne con una casa del terror inspirada en su carrera como solista, durante el evento Halloween Horror Nights, según anunció este miércoles la compañía.

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