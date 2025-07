Tras la muerte de Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath, a los 76 años, ocurrida el 22 de julio de 2025, trascendieron las instrucciones y detalles sobre cómo deseaba ser despedido.

De ese modo, fiel a su estilo irreverente y provocador, el artista dejó indicaciones muy particulares para su funeral, alejadas de cualquier ceremonia tradicional, y con sorprendentes detalles.

Ozzy Osbourne: Así es el protocolo que pidió para su funeral

Ozzy Osbourne dejó claro en varias entrevistas que no deseaba un funeral lleno de tristeza o solemnidad, ya que, prefería que lo despidan en una celebración de vida y no un evento marcado por el luto.

“No quiero un festival de lágrimas. Quiero que mi funeral sea un momento para decir ‘gracias’”, declaró en 2011 en una entrevista con The Sunday Times.

El cantante incluso sugirió que le gustaría incluir bromas pesadas durante el evento, como sonidos de golpes desde dentro del ataúd o un video en el que le pide a su médico una “segunda opinión sobre su muerte”.

Nada de sus grandes éxitos… ni música propia

Otro detalle inusual fue su rechazo a que se reproduzcan sus propios temas durante el funeral. Según contó en una entrevista con NME, prefería que sonara música de The Beatles, especialmente de los álbumes 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ o 'Revolver’.

“Definitivamente no quiero que suene mi maldito álbum de grandes éxitos. Nunca lo escucho, me daría vergüenza”, dijo con ironía.

Además, bromeó con la idea de incluir un popurrí musical que combinara canciones de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen.

“No me importa lo que pongan en mi funeral. [...] Quiero asegurarme de que sea una celebración, no un festival de lamento”, dijo.

¿Dónde será su despedida?

Aunque no se ha confirmado una fecha oficial para el funeral, la familia Osbourne evalúa realizar una celebración pública en Birmingham, ciudad natal del artista, según informó al diario The Sun, una persona cercana a la familia.

De otro lado, figuras cercanas como Yungblud podrían participar en el evento, que antecederá a un funeral privado y más discreto, informaron otros medios de su país.

El Príncipe de las Tinieblas fue diagnosticado con Parkinson en 2019 y había sufrido múltiples problemas de salud en los últimos años.