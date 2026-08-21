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Catherin y Yenifer

“Resulta inaudito que dos diputadas con estas características presidan dos de las comisiones más importantes”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    Vistas las designaciones de las presidencias de las comisiones que le corresponden a Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, todo apunta a que, aun desde su encierro, Pedro Castillo Terrones impone sus criterios en la bancada de izquierda.

    Conforme a los criterios de

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.