Catherin y Yenifer

Vistas las designaciones de las presidencias de las comisiones que le corresponden a Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, todo apunta a que, aun desde su encierro, Pedro Castillo Terrones impone sus criterios en la bancada de izquierda.

Primero fue Catherin Palomino, la autoproclamada pareja de Castillo Terrones, elegida por unanimidad para presidir la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. La diputada fue el foco de atención en las últimas semanas cuando se conocieron las 61 veces que acudió al penal de Barbadillo a visitar al golpista expresidente. Además, se hicieron públicas conversaciones de WhatsApp en las que no solo afirmaba categóricamente ser la pareja del exmandatario, sino que se dirigía a su interlocutor en términos agraviantes.

Tras la designación y elección de Palomino, los voceros de JP guardaron un elocuente silencio, y las versiones de presuntas divisiones dentro de esa bancada no son pocas.

La elección de la cuñada e hija de Castillo, Yenifer Paredes, como titular de la Comisión de Energía y Minas, terminó por confirmar la prevalencia de Castillo en las decisiones de JP, pues no hay otra razón que explique tal designación.

No es la primera vez que la izquierda toma el mando de esa comisión tan importante. En el Congreso pasado no solo promovieron y aprobaron la modificación de la Ley de Concesiones Mineras, sino que presentaron un proyecto de ley sobre la pequeña minería y minería artesanal (ley MAPE) que, a decir de los expertos, favorecía a la minería ilegal. Tampoco son un secreto los nexos de esa bancada y del excandidato presidencial Roberto Sánchez con la minería informal e ilegal. La suspicacia está servida, ¿o será que hay demasiados compromisos de campaña que honrar?

Otro detalle que no debe pasar desapercibido es que Yenifer Paredes viene siendo investigada por presunta organización criminal, colusión agravada y lavado de activos y, a la vez, se le sindica de “lobbista” de una red que habría direccionado obras por más de S/6 millones en Cajamarca a cambio de favorecer a empresas vinculadas al empresario Hugo Espino.

Lo llamativo es que tanto Catherin Palomino como Yenifer Paredes han sido elegidas por unanimidad en sus respectivas comisiones; es decir, con votos de Renovación Popular y Fuerza Popular. Representantes del oficialismo han explicado que, dada la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, JP se ha quedado con la presidencia de comisiones que eligieron, como Justicia, Constitución y Energía, y que son las bancadas las que designan a los presidentes y, dado que es un acuerdo político, este se respeta, dicen.

Más allá de acuerdos y usos parlamentarios, resulta inaudito que dos diputadas con estas características presidan dos de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, de donde precisamente nacerán los proyectos de ley.

La coalición de FP y RP alcanza 56 votos, mientras que la izquierda, con Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación, suma 74 votos.

La fuerza de los votos se hace sentir en Diputados. El pronóstico es reservado.