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Resumen

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Durante el Día 1 Summit conversamos con Germán Lora, socio de Damma Legal Advisor y ex asesor del Ministerio de Trabajo (2016-2017), sobre la situación del sector público tras la aprobación de beneficios sociales para los trabajadores del régimen CAS. El abogado también analizó cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno en temas de empleo y relaciones de trabajo.

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Entrevista