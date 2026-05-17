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Resumen

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(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Por Martín Hidalgo Bustamante, Christian Silva

En el último quinquenio, la constante rotación de autoridades en diversas entidades del Estado ha generado un continuo deterioro de la institucionalidad, salvo excepciones.