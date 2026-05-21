Resumen

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Lima 14 de mayo del 2026 El semanario económico Día1 celebrará su aniversario 22 con el ‘Día1 Summit 2026’, que se realizo este 14 de mayo. El evento se llevo a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. En ese sentido, cobran relevancia los espacios de análisis sobre el escenario económico y político, así como la construcción de propuestas que orienten al próximo gobierno en la toma de decisiones sobre políticas públicas. reside Chat: La elección peruana y las tendencias del superciclo electoral en América Latina 2025-2027 Daniel Zovatto, Presidente de Latam Asesoría Estratégica 360. Moderador: Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, Director Periodístico de El Comercio.
Lima 14 de mayo del 2026 El semanario económico Día1 celebrará su aniversario 22 con el ‘Día1 Summit 2026’, que se realizo este 14 de mayo. El evento se llevo a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. En ese sentido, cobran relevancia los espacios de análisis sobre el escenario económico y político, así como la construcción de propuestas que orienten al próximo gobierno en la toma de decisiones sobre políticas públicas. reside Chat: La elección peruana y las tendencias del superciclo electoral en América Latina 2025-2027 Daniel Zovatto, Presidente de Latam Asesoría Estratégica 360. Moderador: Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, Director Periodístico de El Comercio.
/ HUGO PEREZ
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En un momento electoral definitorio como el que transita el Perú en este momento, la presencia del analista político Daniel Zovatto, presidente de Latam Asesoría Estratégica 360, en el Día1 Summit 2026 dio espacio para analizar el escenario de nuestro país en medio del “superciclo electoral” en América Latina. Así como el papel del sector empresarial y los riesgos que se afrontan en este escenario.

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