Hace tres semanas, en el Día1 Summit organizado por este Diario, Fernando Zavala, CEO de Intercorp, nos ilustró sobre el concepto de la policrisis. En el marco de la idea que popularizó el historiador Adam Tooze, la “policrisis” es la experiencia de vivir bajo múltiples presiones que se entrelazan y se amplifican entre sí, en un contexto de cambio permanente. Zavala resaltó que actualmente los CEO de las empresas en el Perú deben tener la capacidad de manejar la situación de constante volatilidad que estamos viviendo.

La policrisis en el mundo empresarial aplica por igual a quien dirige una empresa y a quien lidera un proyecto, un área o un caso puntual. Hoy todos enfrentamos la misma tarea: gestionar las múltiples crisis tomando decisiones en un contexto que no deja de cambiar . En escenarios en los que debemos enfrentar, a la vez y de manera constante, crisis externas y locales, la medición del riesgo de cada decisión se vuelve mucho más compleja.

Ante esta situación continua de “una crisis tras otra”, los gestores de crisis estudian alternativas, plantean escenarios de riesgo y diseñan soluciones para los distintos acontecimientos posibles. Estas tareas son cruciales y las herramientas actuales nos permiten desarrollarlas con gran agilidad.

Sin embargo, existe un aspecto esencial en cualquier situación crítica: el enfoque humano. Este implica la capacidad de entender las necesidades de los actores involucrados en la crisis, de comunicar y consensuar posiciones, y de sostener a cada persona afectada por la constante presión. Las crisis vienen con una variedad de desafíos, y siempre surgen situaciones límite que impactan a los involucrados. Y es que, a las múltiples y continuas crisis, se suman los intereses, las emociones y las preocupaciones de cada persona implicada.

Así, la policrisis nos recuerda que la incertidumbre ya no es una excepción, sino una condición permanente de gestión. En este contexto, los líderes deben sumar el componente humano y sostenerlo con templanza y ecuanimidad. Las soluciones se diseñan con datos, pero se sostienen con personas.