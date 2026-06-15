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Resumen

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Michelle Barclay, socia de CMS Grau, analiza la policrisis, gestión de la incertidumbre constante.
Michelle Barclay, socia de CMS Grau, analiza la policrisis, gestión de la incertidumbre constante.
Por Michelle Barclay

Hace tres semanas, en el Día1 Summit organizado por este Diario, Fernando Zavala, CEO de Intercorp, nos ilustró sobre el concepto de la policrisis. En el marco de la idea que popularizó el historiador Adam Tooze, la “policrisis” es la experiencia de vivir bajo múltiples presiones que se entrelazan y se amplifican entre sí, en un contexto de cambio permanente. Zavala resaltó que actualmente los CEO de las empresas en el Perú deben tener la capacidad de manejar la situación de constante volatilidad que estamos viviendo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.