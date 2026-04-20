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Resumen

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Michelle Barclay, socia de CMS Grau, analiza las promesas de campaña, ¿mentiras o reglas de juego?
Michelle Barclay, socia de CMS Grau, analiza las promesas de campaña, ¿mentiras o reglas de juego?
Por Michelle Barclay

A pesar de la incertidumbre respecto de los resultados electorales, nos vamos acercando a una segunda vuelta. En el marco de las innumerables promesas electorales, emitiremos nuestros votos, otra vez, el próximo junio.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.