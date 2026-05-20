La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que asumirá la supervisión y ejecución directa de las compras de petróleo crudo, derivados e insumos críticos para las refinerías y terminales de Petro-Perú.

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La medida fue comunicada mediante un oficio enviado el 15 de mayo por la Dirección de Portafolio de Proyectos de Proinversión a Edmundo Lizarzaburu, presidente del directorio de Petro-Perú, quien asumió funciones el pasado 3 de mayo.

El documento señaló que la disposición responde a los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos en el país.

¿Cuáles son las principales medidas?

Se ordena que el directorio y la gerencia general de Petro-Perú se abstengan de aprobar o suscribir contratos, adendas u obligaciones financieras que comprometan flujos futuros de la compañía más allá de las necesidades operativas ya presupuestadas.

Proinversión, indicó que toda adquisición de crudo, derivados, aditivos o insumos críticos quedará bajo su supervisión y ejecución directa, utilizando mecanismos excepcionales habilitados por el Gobierno.

El oficio también indica que Petro-Perú deberá remitir en un plazo máximo de 48 horas el detalle de todos los procesos de compra de hidrocarburos y compromisos financieros actualmente en negociación o ejecución, con el objetivo de evaluarlos o trasladarlos a la esfera de competencia de Proinversión.

Proinversión advirtió que incumplir estas disposiciones podría afectar el proceso de reestructuración patrimonial de Petro-Perú y generar responsabilidades para los funcionarios involucrados.