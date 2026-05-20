Resumen

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El oficio también indica que Petro-Perú deberá remitir en un plazo máximo de 48 horas el detalle de todos los procesos de compra de hidrocarburos y compromisos financieros actualmente en negociación o ejecución. Foto: GEC.
El oficio también indica que Petro-Perú deberá remitir en un plazo máximo de 48 horas el detalle de todos los procesos de compra de hidrocarburos y compromisos financieros actualmente en negociación o ejecución. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que asumirá la supervisión y ejecución directa de las compras de petróleo crudo, derivados e insumos críticos para las refinerías y terminales de Petro-Perú.

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