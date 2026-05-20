La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) suscribieron un convenio marco y un convenio específico que contribuirán a poner en funcionamiento la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), considerada una de las herramientas centrales de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, a la par de la implementación del Pilar Semicontributivo.

El acuerdo busca establecer los mecanismos y dinámicas de gobernanza producto de una mayor interacción entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico busca garantizar el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades para ejecutar los procesos de elección, afiliación y traslado en el sistema integral previsional peruano.

La nueva plataforma, que operará bajo la gestión de la ONP, en gobernanza conjunta con la SBS, permitirá centralizar información sobre afiliaciones, cambios de régimen previsional y registros vinculados a aportantes y afiliados. Para ello, ambas instituciones compartirán bases de datos y desarrollarán mecanismos tecnológicos de validación de información.

El jefe de la ONP, Gastón Roger Remy Llacsa, destacó que estos acuerdos representan un avance decisivo para la modernización del Sistema Integral Previsional Peruano. “La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, indicó.

Por su parte, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, señaló que los convenios consolidan la historia de interacción y coordinación que se inició con las Garantías Estatales y Bono de Reconocimiento.

“La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, señaló.

Los convenios tendrán una vigencia inicial de tres años y contemplan lineamientos de gobernanza digital, seguridad informática, protección de datos personales y mecanismos de coordinación técnica permanente entre ambas instituciones.