Resumen

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Los convenios tendrán una vigencia inicial de tres años y contemplan lineamientos de gobernanza digital, seguridad informática, protección de datos personales y mecanismos de coordinación técnica permanente entre ambas instituciones. (Foto: Andina)
Los convenios tendrán una vigencia inicial de tres años y contemplan lineamientos de gobernanza digital, seguridad informática, protección de datos personales y mecanismos de coordinación técnica permanente entre ambas instituciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) suscribieron un convenio marco y un convenio específico que contribuirán a poner en funcionamiento la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), considerada una de las herramientas centrales de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, a la par de la implementación del Pilar Semicontributivo.

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