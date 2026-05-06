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Resumen

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Por Redacción Economía

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Nacional de Seguros S. A., compañía que se convertirá en la aseguradora número 18 del mercado peruano.

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