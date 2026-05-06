La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Nacional de Seguros S. A., compañía que se convertirá en la aseguradora número 18 del mercado peruano.

La autorización fue otorgada mediante la Resolución SBS N.° 01317-2026, luego de que el regulador evaluara aspectos técnicos, legales y patrimoniales de la empresa, así como la idoneidad de sus accionistas y principales ejecutivos.

La nueva compañía se enfocará en el segmento de riesgos generales, con especial atención a los seguros de caución y fianzas, un rubro vinculado principalmente a contratos y garantías empresariales.

Con su ingreso, el mercado asegurador peruano suma un nuevo competidor en un contexto en el que las empresas buscan ampliar la oferta de productos y ganar participación en nichos especializados.

Nacional de Seguros S. A. es subsidiaria de Nacional de Seguros S. A. Compañía de Seguros Generales, firma constituida en Colombia.

Antes de iniciar operaciones de manera formal, la empresa aún deberá acreditar la inscripción bursátil de sus acciones, requisito establecido en la normativa peruana.