La decisión del cierre fue tomada luego que AFP Integra solicitará a la SBS dejar sin efecto los certificados que autorizan el funcionamiento de ambas agencias. Foto: Andina.
La decisión del cierre fue tomada luego que AFP Integra solicitará a la SBS dejar sin efecto los certificados que autorizan el funcionamiento de ambas agencias. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) autorizó a AFP Integra el cierre de sus agencias en Chimbote, Áncash y Chincha Alta (Ica).

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