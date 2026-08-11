La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) autorizó a AFP Integra el cierre de sus agencias en Chimbote, Áncash y Chincha Alta (Ica).

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De acuerdo con la Resolución SBS N° 01934-2026, publicada en El Peruano, las oficinas que dejarán de operar se encuentran en la avenida Francisco Bolognesi 369 (Chimbote) y en la calle Lima 250 (Chincha Alta).

La decisión del cierre fue tomada luego que AFP Integra solicitará a la SBS dejar sin efecto los certificados que autorizan el funcionamiento de ambas agencias. Al mismo tiempo, la empresa informó que continuará atendiendo a sus afiliados mediante sus distintos canales digitales y remotos.

Además, la SBS dejó sin efecto los certificados que autorizan el funcionamiento de estas dos oficinas y como parte del cierre, la entidad deberá cumplir las disposiciones de la SBS para estos casos, que buscan garantizar la continuidad de la atención a sus afiliados.

Cabe precisar que el cierre de estas oficinas se produce mientras AFP Integra busca ampliar su oferta de productos dentro del nuevo escenario generado por la reforma del sistema previsional. La empresa informó que presentó ante la SBS una solicitud para incorporar las rentas particulares (productos que convierten un ahorro en pagos periódicos durante la jubilación) a su oferta.

Este producto permitiría ampliar sus servicios hacia soluciones de seguros y pensiones, sin embargo la solicitud aún se encuentra bajo evaluación del regulador. AFP Integra precisó que este proceso no afectará la administración de los fondos de sus actuales afiliados. Sus cuentas individuales de capitalización, la gestión de los fondos previsionales y la atención a sus clientes continuará con normalidad.