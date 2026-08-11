Se definieron las distribuciones de las comisiones del nuevo Congreso bicameral. El senador Jaime Delgado señaló que Ahora Nación presidirá la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

Además, adelantó que Alfonso López-Chau asumiría la presidencia de dicha comisión. “Hemos tenido la junta de portavoces ahora en el Senado, pero esto es parte de unas conversaciones previas de los últimos días. En el caso de Ahora Nación, nuestro grupo va a presidir la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, quién asumiría la presidencia de esta comisión sería Alfonso López-Chau”, indicó para los medios Delgado.

Como vicepresidente de la comisión estará Fuerza Popular, bancada que asume el mayor número de presidencias en el Senado y la secretaría estará a cargo del partido Buen Gobierno.

Cabe precisar que el senador Delgado formará parte de la Comisión de Economía y que presidirá la Comisión de Salud.

“Son acuerdos preestablecidos, en la práctica parlamentaria cuando llegamos a una Junta de Portavoces es porque ya los grupos han venido conversando, se ha llegado a un consenso. Yo voy a ser titular de la Comisión de Salud y también en la Comisión de Economía”, agregó.

Por otro lado, la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado está compuesta en la presidencia por Obras, Vicepresidencia por el partido Buen Gobierno y Secretaría por Fuerza Popular.