Como vicepresidente de la comisión estará Fuerza Popular, bancada que asume el mayor número de presidencias en el Senado y la secretaría estará a cargo del partido Buen Gobierno. Foto: Congreso de la República.
Como vicepresidente de la comisión estará Fuerza Popular, bancada que asume el mayor número de presidencias en el Senado y la secretaría estará a cargo del partido Buen Gobierno. Foto: Congreso de la República.
Por Redacción EC

Se definieron las distribuciones de las comisiones del nuevo Congreso bicameral. El senador Jaime Delgado señaló que Ahora Nación presidirá la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

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