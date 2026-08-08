La Asociación de Exportadores (ADEX) respaldó la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trasladar a los lunes los feriados que caigan entre martes y viernes, al considerar que la medida permitiría reducir las interrupciones durante la semana laboral y preservar la continuidad de las actividades productivas.

Según el gremio exportador, modificar la ubicación de determinados feriados permitiría contar con una gestión más eficiente y ordenada del calendario, especialmente para sectores cuyas operaciones requieren continuidad y planificación.

ADEX sostuvo que entre las actividades que podrían verse favorecidas se encuentran los sectores productivos, industriales, comerciales y exportadores, debido a la necesidad de cumplir compromisos tanto en el mercado nacional como internacional.

La propuesta también podría tener efectos sobre otras actividades económicas. El gremio indicó que trasladar determinados feriados a los lunes facilitaría la planificación de viajes y la generación de fines de semana largos, lo que podría dinamizar las actividades vinculadas al turismo y los servicios.

En esa línea, ADEX señaló que las políticas públicas deberían incorporar criterios de productividad, competitividad, eficiencia y continuidad de las actividades económicas, buscando compatibilizar el derecho al descanso con la necesidad de mantener condiciones favorables para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico.

Finalmente, la Asociación de Exportadores manifestó su disposición a participar en el diálogo y en la elaboración de propuestas orientadas a fortalecer la competitividad y productividad del país, así como las condiciones para el desarrollo de las empresas, particularmente aquellas vinculadas a las actividades productivas y exportadoras.