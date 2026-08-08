La Asociación de Exportadores (ADEX) respaldó la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trasladar a los lunes los feriados que caigan entre martes y viernes, al considerar que la medida permitiría reducir las interrupciones durante la semana laboral y preservar la continuidad de las actividades productivas.

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