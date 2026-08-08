La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de lineamientos de buen gobierno corporativo dirigido a las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), que plantea cambios en aspectos como la selección y renovación de sus directores, el manejo de conflictos de interés y la separación de funciones entre el directorio y la gerencia.

La propuesta busca elevar los estándares de transparencia y profesionalización en la conducción de estas entidades y estará disponible para recibir comentarios y sugerencias de la industria y del público hasta el próximo 7 de setiembre.

Uno de los principales elementos del proyecto es que los lineamientos serán de adopción voluntaria y funcionarán bajo el principio de “cumplir o explicar”. De esta manera, las cajas municipales podrán aplicar las recomendaciones formuladas por la SBS o, si deciden no hacerlo, deberán explicar las razones de esa decisión.

Entre las recomendaciones se encuentran mejoras en los procesos de selección y renovación de los miembros de los directorios, así como su capacitación permanente. El proyecto también contempla una gestión adecuada de los conflictos de interés y medidas para reforzar la transparencia en la conducción de las entidades.

Otro punto planteado por la SBS es profundizar la separación entre las responsabilidades del directorio y las de la gerencia. Según el esquema propuesto, el primero deberá concentrarse en definir y supervisar la estrategia de la institución, mientras que la gerencia conservará la responsabilidad sobre la gestión cotidiana y las decisiones operativas.

La SBS indicó que realizará un seguimiento a la adopción de estas recomendaciones y podrá publicar indicadores de cumplimiento. Con ello, el regulador busca generar mayor transparencia respecto de la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo por parte de las cajas municipales.

El proyecto parte también de la relevancia que tienen las CMAC en la inclusión financiera y en las regiones del país. Para la SBS, fortalecer las prácticas de gobierno corporativo contribuirá a que estas entidades tengan una gestión más sólida, eficiente y sostenible, en beneficio de sus clientes y ahorristas.

La propuesta se encuentra publicada en el portal institucional de la SBS como parte del proceso de prepublicación de proyectos normativos. El plazo para que los interesados presenten comentarios y sugerencias vencerá el 7 de setiembre.