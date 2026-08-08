Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de lineamientos de buen gobierno corporativo dirigido a las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), que plantea cambios en aspectos como la selección y renovación de sus directores, el manejo de conflictos de interés y la separación de funciones entre el directorio y la gerencia.

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