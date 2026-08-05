El FSD calculará y publicará el ratio objetivo mensualmente y la SBS revisará el rango cada cuatro años. | Foto: Andina
El FSD calculará y publicará el ratio objetivo mensualmente y la SBS revisará el rango cada cuatro años. | Foto: Andina
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó las normas sobre cobertura, recursos y pago de imposiciones cubiertas del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), como parte de mejores prácticas internacionales.

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