Por Manuel Gomez

La Oficina de Normalización Previsional informó que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) brinda a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud. Sin embargo, en los últimos días, la ONP anunció una buena noticia que ha llamado la atención de muchas personas: podrán trasladarse entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), y viceversa, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Así, esta medida permitirá que muchos afiliados revisen su información antes de tomar una decisión y realizar el proceso de manera voluntaria y transparente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.