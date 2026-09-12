La Oficina de Normalización Previsional informó que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) brinda a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud. Sin embargo, en los últimos días, la ONP anunció una buena noticia que ha llamado la atención de muchas personas: podrán trasladarse entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), y viceversa, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Así, esta medida permitirá que muchos afiliados revisen su información antes de tomar una decisión y realizar el proceso de manera voluntaria y transparente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE PODRÁ PRESENTAR LA SOLICITUD PARA TRASLADARSE DE LA ONP A LA AFP Y VICEVERSA?

En el marco de la implementación de la Ley n.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, y tras la publicación del Reglamento Operativo de Traslados, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 000081-2026-PE-ONP, varios afiliados podrán trasladarse de manera voluntaria de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), y viceversa, desde el 1 de junio de 2027. Es decir, el traslado entre los regímenes previsionales se realizará mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), una herramienta digital única que permitirá centralizar y gestionar estos procesos.

#AFP ♬ sonido original - Fernando Llanos @ferllanosr Trasládate de la ONP a la AFP y de la AFP a la ONP, se publicó el reglamento operativo de traslados entre ambos sistemas de pensiones y acá te explicamos sencillo como lo puedes realizar desde junio de 2027. #ONP

Además, el primer traslado podrá solicitarse en cualquier momento a partir de la fecha mencionada; sin embargo, para realizar posteriores cambios, el afiliado deberá permanecer como mínimo 24 meses en el régimen previsional al que se haya trasladado. Recordar que la normativa establece restricciones para quienes ya reciben una pensión de jubilación o invalidez (ONP o AFP), debido a que estos ya tienen la condición de pensionistas. Así, la medida fortalece el Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP) y permite a las personas trasladarse de manera voluntaria y transparente entre los distintos regímenes previsionales del país, conforme comparte Andina.

Entre otras disposiciones, se establece que los de la ONP que se trasladen a una AFP podrán acceder a un Bono de Reconocimiento por los aportes realizados al sistema público, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Es importante mencionar que existen bonos correspondientes a los años 1992, 1996 y 2001, que contemplan, entre otras condiciones, un mínimo de 48 meses de aportes. “El afiliado del SNP que opte por trasladarse al SPP puede solicitar un BdR (bono de reconocimiento) por los aportes realizados a dicho régimen, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las normas que lo regulan”, indica la normativa.

¿CUÁNTO RECIBIRÍAS DE PENSIÓN DE LA ONP AL CUMPLIR 80 AÑOS?

El Decreto Legislativo nº 19990 indica que los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mayores de 80 años pueden solicitar la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que consiste en un aumento del 25 % de su pensión. Es decir, si el adulto mayor recibe un pago de S/1 000, ahora cobrará cerca de S/1 250. De esta manera, no es necesario que el ciudadano realice ningún trámite ni pague, ya que el acceso a este beneficio es automático.

Asimismo, los pensionistas que han realizado aportes durante 20 años o más, así como también los que cobran una pensión proporcional, o sea los que han contribuido al menos 10 años, tienen derecho a esta esperada bonificación. Por lo tanto, a partir del 10 de agosto de 2026, un total de 145 318 pensionistas recibirán la BEA en el país. De esa cifra, 133 370 pertenecen al régimen regular, mientras que 11 948 corresponden al régimen de pensión proporcional, según sus respectivos años de aportes. Esto se mostrará en su boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”, conforme comparte Infobae.