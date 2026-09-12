Por Manuel Gomez

Miles de afiliados en todo el país se mantienen a la expectativa tras la confirmación del proceso de traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), y viceversa en los próximos meses. Tras la aprobación de un reglamento, bajo la implementación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, Ley N.° 32123, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció los requisitos y restricciones que deberán cumplir las personas para acceder voluntariamente al proceso de traslado mediante una plataforma de afiliación. De hecho, la normativa establece que los asegurados pueden solicitar el Bono de Reconocimiento, siempre que cumplan con los requerimientos establecidos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.