El sistema previsional peruano se prepara para una de las modificaciones más importantes de los últimos años tras confirmarse que pronto los ciudadanos podrán cambiarse libremente entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Esta disposición forma parte de la Ley Nº 32123, reforma integral de pensiones aprobada recientemente y que busca otorgar mayores alternativas a los trabajadores sobre el manejo de sus aportes para la jubilación. Además del esperado traslado entre ambos sistemas, uno de los aspectos que más expectativa genera es el bono de reconocimiento que recibirían quienes migren al sistema privado. Conoce cuándo empezará este proceso, cuáles serán las condiciones y qué otros beneficios contempla la nueva normativa.

¿CUÁNDO COMENZARÁ EL TRASLADO ENTRE ONP Y AFP?

El proceso para que los ciudadanos cambien de régimen pensionario se activará de forma oficial en septiembre del 2026. Esta fecha fue ratificada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad que actualmente trabaja junto a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el diseño de las normativas operativas.

El objetivo de este nuevo marco es que el flujo de afiliados sea eficiente y sin contratiempos, reemplazando el antiguo y complejo esquema de desafiliación por un modelo de libre elección.

Foto: Difusión.

¿QUÉ ES EL BONO DE RECONOCIMIENTO PARA QUIENES PASEN A UNA AFP?

Los trabajadores afiliados a la ONP que decidan trasladarse a una AFP podrán acceder a un bono de reconocimiento por los aportes realizados durante su permanencia en el sistema público. Este beneficio tiene como finalidad reconocer el dinero aportado previamente al Estado antes del cambio hacia el régimen privado.

Sin embargo, el otorgamiento de este bono dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones técnicas y legales que serán precisadas en el reglamento que preparan la ONP y la SBS.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁN LOS APORTANTES CON MÁS AÑOS DE CONTRIBUCIÓN?

La nueva reforma previsional contempla beneficios para los trabajadores que hayan realizado aportes constantes durante varios años. En ese sentido, quienes acrediten al menos 240 contribuciones podrán acceder a una pensión mínima o proporcional, incluso si optan por trasladarse al sistema privado. La medida busca proteger el tiempo aportado y mantener las expectativas de jubilación de los afiliados.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS AFILIADOS AFP QUE PASEN A LA ONP?

La posibilidad de traslado también aplicará para quienes actualmente se encuentren en una AFP y prefieran incorporarse al sistema público administrado por la ONP. En estos casos, el afiliado deberá transferir la totalidad del dinero acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Ese fondo pasará a integrar el sistema común de la ONP y será tomado en cuenta para calcular la futura pensión del trabajador. Las autoridades señalaron que el reglamento definirá cómo se realizará el proceso operativo y cuáles serán los canales de atención habilitados para los ciudadanos.

Foto composición Gemini

¿QUÉ ASPECTOS DEFINIRÁ EL REGLAMENTO QUE SE PUBLICARÁ PRÓXIMAMENTE?

Antes de que termine el mes de agosto de 2026, las autoridades deberán difundir el reglamento final que regirá estos movimientos entre la ONP y las AFP. Este documento técnico es fundamental porque precisará los tiempos de espera para las respuestas, los métodos de atención al público y la operatividad detallada para que los traslados sean transparentes. Con esta regulación, se busca consolidar una mayor cobertura de protección social y asegurar que cada trabajador cuente con las herramientas necesarias para gestionar su jubilación de manera informada, según explica la plataforma de Canal N.

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