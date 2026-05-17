Resumen

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¿Cuándo inicia el traslado de ONP a AFP durante el 2026? Lo que se sabe sobre el bono de reconocimiento | Foto: Andina
¿Cuándo inicia el traslado de ONP a AFP durante el 2026? Lo que se sabe sobre el bono de reconocimiento | Foto: Andina
Por Redacción EC

El sistema previsional peruano se prepara para una de las modificaciones más importantes de los últimos años tras confirmarse que pronto los ciudadanos podrán cambiarse libremente entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Esta disposición forma parte de la Ley Nº 32123, reforma integral de pensiones aprobada recientemente y que busca otorgar mayores alternativas a los trabajadores sobre el manejo de sus aportes para la jubilación. Además del esperado traslado entre ambos sistemas, uno de los aspectos que más expectativa genera es el bono de reconocimiento que recibirían quienes migren al sistema privado. Conoce cuándo empezará este proceso, cuáles serán las condiciones y qué otros beneficios contempla la nueva normativa.

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