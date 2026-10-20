¿Sabes cuántos aportes tienes en la Oficina de Normalización Previsional? No esperes a jubilarte para revisar tus aportes. La ONP, institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda a sus afiliados con aportes obligatorios y facultativos revisar periódicamente su Reporte de Aportes para conocer su historial previsional y hacer seguimiento oportuno.

En el caso de los trabajadores dependientes, su consulta es especialmente importante para verificar si el empleador está declarando los aportes retenidos de sus remuneraciones; además, pueden contrastar la información de su Reporte de Aportes con sus boletas de pago. Si identifican períodos sin aportes registrados o detectan que sus contribuciones fueron realizadas por error al Sistema Privado de Pensiones (AFP), deben solicitar a su empleador que los regularice.

En tanto, quienes realizan aportes facultativos y estén a cinco años de cumplir la edad de jubilación, pueden conocer cuánto han acumulado y hacer un seguimiento de sus aportes para evaluar las alternativas que tienen, como incrementar el monto de su aporte para mejorar su futura pensión.

¿Cómo descargar su Reporte de Aportes?

Plataforma virtual

El afiliado debe ingresar con su clave virtual a onpvirtual.pe seleccionar Tu zona segura

Ingresar su número de documento de identidad y su clave virtual

Hacer clic en el botón Estado de cuenta en línea y descargar el documento

Este servicio está disponible las 24 horas del día.

En caso de no tener clave virtual puede solicitarla en onpvirtual.pe en la opción Tu zona segura, darle clic a Quiero mi clave virtual.

Central telefónica

También se puede solicitar a través de la central telefónica ONP Te escucha (01) 634 2222 marcar la opción 1, digitar el número de DNI del afiliado y volver a marcar la opción 1. El Reporte de Aportes llegará en pocos minutos al correo electrónico registrado. Este servicio está disponible de lunes a domingo de 6:00 a. m. a 9 p. m. incluso feriados y requiere contar con clave virtual.