Las lluvias intensas o cualquier cambio climático no deben paralizar el servicio que se brinda al afiliado y pensionista en Piura, esa es la meta de las medidas preventivas implementadas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) frente al Fenómeno El Niño (FEN).

El presidente ejecutivo de la ONP, José Vidal Fernández, recorrió en Piura el Centro de Atención Piura, el Centro MAC y la Casa Yuyaq para verificar el funcionamiento y calidad del servicio, además de las medidas adoptadas para responder ante posibles emergencias y asegurar que los servicios previsionales no se detengan.

“Se ha reforzado los protocolos de respuesta ante lluvias intensas a través de simulacros, se realizó la limpieza de techos y canaletas, el mantenimiento de sistemas de drenaje, la instalación de barreras de protección contra inundaciones y se ha previsto el resguardo de equipos, archivos con información previsional e instalaciones eléctricas. Todas estas acciones en previsión y para garantizar que la atención no se interrumpa”, señaló el funcionario.

Los servidores y usuarios recibieron charlas de prevención, que se realizaron en coordinación con la Diresa Piura, con el objetivo de reconocer los síntomas del golpe de calor y el dengue para poder actuar oportunamente.

La ONP tiene identificados canales alternativos para que los asegurados puedan seguir recibiendo orientación previsional, presentar solicitudes y consultar información sobre sus aportes y pensiones como onpvirtual.pe y la central telefónica ONP Te escucha (01) 634 2222 opción 1.

Con estas acciones, la ONP reafirma su compromiso de prevenir riesgos, proteger a los asegurados y garantizar que reciban los servicios que requieren, incluso en situaciones de emergencia.