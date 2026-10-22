El diputado César Holguín (Ahora Nación) presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 31399, que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

Dicha norma establece que cuando se trata de una reforma constitucional, el referéndum solo será procedente si se respeta el artículo 206 de la Constitución, es decir, que cuente con el respaldo de la mayoría del Parlamento.

Asimismo, modificó los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300), con lo cual tampoco se podrá someter a referéndum la aprobación de normas con rango de ley, así como aquellas materias y normas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución.

“Se restituyen, con el texto vigente antes de la entrada en vigor de la Ley N° 31399, los artículos 40 y 44 de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos”, dice el proyecto de Holguín.

En la exposición de motivos se señala que la Ley N° 31399 “desnaturaliza” el derecho ciudadano a la participación política a través del referéndum, el cual es un derecho base de un estado democrático de derecho.

Proyecto de ley presentado por el diputado César Holguín. (Foto: Congreso)

“En este caso, la mencionada ley limita la participación política directa y sin intermediaciones, forzando necesariamente el filtro del Congreso de la República”, refirió.

El diputado de Ahora Nación cuestionó que se hay establecido que la convocatoria a referéndum para una reforma constitucional lo haga el presidente de la República, pero únicamente “por disposición del Congreso”, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la autoridad exclusiva encargada de convocar cualquier referéndum.

“En conclusión, el derecho al referéndum es un derecho fundamental, según señala la Constitución Política del Perú por lo que no debería existir un obstáculo para su ejercicio libre y absoluto”, subrayó.

“Desde la dación de la Ley N° 31399, publicada el 30 de enero de 2022, se estableció una valla arbitraria que impide el ejercicio de este derecho ciudadano y prácticamente le otorga al Congreso de la República una facultad no prevista en el diseño constitucional vigente”, agregó.