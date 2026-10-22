César Holguín es diputado de Ahora Nación. (Foto: Congreso)
César Holguín es diputado de Ahora Nación. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado César Holguín (Ahora Nación) presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 31399, que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

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