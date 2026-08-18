Congresistas pidieron conocer los criterios que sustentaron la decisión adoptada durante la gestión de Fernando Rospigliosi.
Congresistas pidieron conocer los criterios que sustentaron la decisión adoptada durante la gestión de Fernando Rospigliosi.
Por Redacción EC

El incremento de 15% en las remuneraciones de los trabajadores del Congreso, aprobado durante la gestión del expresidente del Parlamento Fernando Rospigliosi, generó cuestionamientos entre integrantes de la actual representación parlamentaria, luego de que un programa dominical informara sobre la medida.

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