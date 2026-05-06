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Resumen

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La vacancia de oficinas clase A en Lima desciende a 10,9% al cierre del primer trimestre del 2026, desde niveles cercanos a 13,9% en el 2024, en un contexto en el que la absorción neta (variación del espacio ocupado en oficinas durante el periodo) bordea los 11.000 m2 y la incorporación de nueva oferta se mantiene limitada. Este escenario refleja una reducción sostenida del espacio disponible y un cambio en la relación entre propietarios e inquilinos, que favorece una mayor capacidad de negociación de los primeros, según Denise Vargas, Market Research Coordinator de Cushman & Wakefield Perú. La ejecutiva añade que el mercado atraviesa una nueva etapa de transición hacia un mayor equilibrio tras varios años de ajustes.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.