En el 2025, los créditos Mivivienda Verde sumaron 6.330 operaciones, equivalentes a poco más del 69% del total de colocaciones del programa, por un monto de S/1.286 millones, según el FMV.

Carlos Asmat de la Cruz, analista senior de Estudios Económicos de Scotiabank Perú, advierte que esta cifra está todavía por debajo del máximo alcanzado en el 2022 (9.139 créditos) y precisa que representa un crecimiento de 3% respecto al 2024, luego de caer durante el 2023 y 2024. Explica que en el 2023 la caída respondió a la reducción del salario real de la población, en un contexto de mayores presiones inflacionarias, mientras que en el 2024 influyeron los retrasos en la transferencia de recursos a los programas del Fondo Mivivienda y la eliminación del Bono del Buen Pagador en el rango más alto de las viviendas sociales a mediados de agosto del 2023, el cual fue reemplazado por el Servicio de Cobertura de Riesgo Crediticio (SCRC). En esa línea, el desempeño del total del Fondo Mivivienda cayó 2% el mismo año y suma tres años consecutivos de descenso.

Asmat indica que el monto promedio del crédito Mivivienda Verde en el 2025 fue de alrededor de S/203.000, un nivel menor al registrado en el 2024, aunque se mantiene entre los más altos desde que se tiene registro en el programa.

Añade que, en términos geográficos, Lima y Callao concentraron el 72% de las colocaciones bajo esta modalidad en diciembre del 2025, seguidas por la región Norte (19%), región Sur (5%) y región Centro (4%).

El rol del bono en el crédito

Javier Bernuy, gerente del Negocio Hipotecario del BCP, señala que sus colocaciones con Bono Verde ascendieron al 17% en el 2025 y llegan al 15% en lo que va del 2026, con cerca de 190 desembolsos mensuales y ventas por S/43 millones. En ese contexto, afirma que “el bono verde permite cerrar operaciones que sin el subsidio no se podrían concretar”.

Bernuy indica que el bono reduce aproximadamente el 2% del financiamiento e impulsa a las inmobiliarias a incorporar criterios de sostenibilidad a sus proyectos.

Erik Gamarra, subgerente de Ventas de Imagina Inmobiliaria, señala que durante el año pasado, el 35% de sus ventas se realizó con este tipo de beneficio, mientras que en lo que va del 2026 esta participación alcanza el 69%, lo que evidencia una adopción acelerada del programa dentro de su mix comercial, anota.

“El Bono Verde, por un lado, influye en la decisión de compra al mejorar la accesibilidad financiera. Por otro, facilita el cierre de la operación al optimizar las condiciones de calificación bancaria y reducir la carga de la cuota mensual”, explica. Ese efecto se traduce en conversiones. “Estimamos que al menos un 20% de las operaciones no se habrían concretado sin este beneficio”, añade Gamarra, quien también señala que el bono acorta los tiempos de venta al reducir fricciones en el proceso crediticio.

El ejecutivo indica que solo entre el 20% y 30% de los compradores conoce el beneficio antes de iniciar el proceso, mientras que en la mayoría de casos toma conocimiento del mismo durante la asesoría comercial. El perfil corresponde principalmente a personas de entre 25 y 40 años, con ingresos cercanos a S/5.000 mensuales y tickets de vivienda alrededor de S/310.000, concentrados en zonas como Cercado de Lima y Callao.

En ese contexto, en los rangos de menor valor, por debajo de los S/250.000, el bono puede representar hasta cerca del 28% del precio del inmueble, mientras que en los segmentos de mayor valor, entre los S/250.000 y los S/362.100, su incidencia se reduce a niveles cercanos al 2%, según los rangos establecidos por el FMV.

Por su parte, Manuel De La Barrera, gerente central comercial de Menorca Inmobiliaria, señala que en su proyecto Villa Posada del Sol, en Chiclayo, más del 80% de las casas comercializadas en el 2025 accedieron al Bono Verde. “Hoy la sostenibilidad ha ganado relevancia dentro del proceso de decisión, pero todavía se posiciona como un atributo complementario frente a variables tradicionales como el precio, la ubicación y el acceso al financiamiento”, señala.

En esa línea, precisa que la principal limitante sigue siendo la capacidad de crédito del cliente, seguida por el ticket de la vivienda y, en menor medida, la disponibilidad de proyectos certificados.