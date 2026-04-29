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Resumen

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El Bono Verde, un subsidio del programa Nuevo Crédito Mivivienda, se aplica a la compra de viviendas en proyectos con certificación sostenible, cuyo valor oscila entre los S/68.800 y los S/362.100. Este beneficio forma parte de los créditos Mivivienda Verde y permite al comprador acceder a una ayuda económica directa que puede llegar hasta los S/33.700, según el Fondo Mivivienda (FMV), además de mejores condiciones de financiamiento. Y es que, este mecanismo permite reducir la cuota mensual o el monto del crédito.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.