En agosto del 2023, Elisa Cárdenas estaba convencida de que en unos pocos meses vería materializado su sueño de tener su departamento propio. Cuando pagó mil soles a Capac Asociados por la separación de un espacio en el proyecto Celeste 161 la hicieron posar junto a su esposo en un marco que llevaba los logos de la empresa y celebraron su decisión con una lluvia de confeti. Días más tarde desembolsó 70 mil soles como inicial y firmó el contrato de compra y venta que establecía la fecha de entrega para diciembre del 2024, con una opción de prórroga máxima de tres meses.

Un año después de cumplirse el plazo límite, aún no ha recibido su departamento, pues la obra sigue inconclusa. Tras realizar una denuncia pública que se viralizó en TikTok, Cárdenas asegura haberse reunido en dos oportunidades con Jorge Martín Parra Sánchez, quien se presentó como representante de Capac Asociados. Ambas reuniones estuvieron marcadas por promesas que la inmobiliaria terminó incumpliendo.

Cárdenas y su esposo tras separar su departamento en el proyecto Celeste, en agosto del 2023. / ARCHIVO PERSONAL

En el primer encuentro, celebrado el 21 de enero de este año, se firmó un acta donde la empresa se comprometía a enviar un cronograma de entrega. El 23 de enero, Capac Asociados envió un correo asegurando que entre el 18 de febrero y el 13 de marzo se completaría la entrega de departamentos.

Según las comunicaciones recibidas por Cárdenas, el proyecto estaría avanzado en un 98,8%, pero “no lo terminan por falta de liquidez”, asegura la denunciante.

Sin embargo, el 12 de febrero volvieron a citar a Cárdenas junto a otros tres propietarios. En esa segunda reunión, Parra les indicó que no habían recibido el financiamiento esperado y “nos dijo que el proyecto estaba asegurado, que el 12 de marzo sería la nueva fecha de entrega”.

Incluso, el ejecutivo se comprometió a agilizar la entrega de cinco de los departamentos, incluido el de Cárdenas, para que lo tengan el 2 de marzo. Ambas fechas pasaron y las promesas, nuevamente, fueron incumplidas. “Ahí renuncié a conciliar nuevamente con ellos”, explica la denunciante.

Desde entonces, asegura, Capac Asociados dejó de responder a sus mensajes y llamadas.

“Desde agosto del 2024 vengo pagando un crédito hipotecario por un departamento que aún no tengo, subarriendo sin saber hasta cuándo y debo cubrir los gastos legales que me demanda exigir que me entreguen la propiedad que compré. Es lo que sufrimos 27 propietarios solo en el proyecto Celeste”, resume Cárdenas a El Comercio.

- Dos dueños del mismo departamento -

Fernando Aguilar, abogado de Cárdenas y parte del estudio legal Aguilar y Asociados, asegura que ese no es el único tipo de problema que afrontan quienes adquirieron un departamento en el proyecto Celeste. “Tengo otra clienta llamada María Tamayo. Ella adquirió un departamento y a raíz de estas reuniones se enteró que había otra escritura pública de compra venta en su mismo departamento. Estaríamos ante un presunto caso de estelionato, que es cuando alguien vende o grava un inmueble que no le pertenece, básicamente es como una doble venta“, explica.

Según el abogado, Martín Parra aseguró que el primer contrato se trataba de una hipoteca, una garantía por un préstamo, y que se debía a un error administrativo. “Sin embargo, en el primer documento se indica que es un contrato de compra venta. Incluso, de ser cierto lo que menciona, ellos están en la obligación de informárselo a mi clienta antes de firmar el contrato“, explica el asesor legal.

Además de Cárdenas, el abogado Fernando Aguilar representa a otra clienta y un inversionista afectados por Capac Asociados. / CESAR CAMPOS / EL COMERCIO

Adicionalmente, un tercer representado por Aguilar realizó un préstamo de 50 mil dólares a la empresa Bajo El Sauce S.A.C. que se presentó como socia de la inmobiliaria. “Ellos aseguraron ser parte de Capac Asociados, tener un amplio respaldo financiero y experiencia en el mercado. Le pagaron algunas cuotas a mi cliente, pero a la fecha no le devuelven el monto alegando problemas de liquidez. Si mi cliente quisiera cobrar tendría que ir a arbitraje y para ejecutar el laudo recurrir al Poder Judicial, eso toma mucho más tiempo“, señala.

Según la base de datos de la Sunat, Alfredo Luis Claux Mora figura como gerente general de Bajo el Sauce. En enero de este año, cuando El Comercio denunció que la empresa acumulaba sueldos atrasados, liquidaciones tardías y beneficios incumplidos a sus trabajadores, Claux brindó una entrevista identificándose como gerente general de Capac Asociados.

Además, este Diario pudo identificar al menos una decena de empresas en las que Claux figura como gerente general y Martín Parra junto a su hermano, Carlos Eduardo Parra Sánchez, aparecen como apoderados.

Este grupo de empresas representarían en la práctica lo que comercialmente conocemos como Capac Asociados, pues esta no posee un RUC propio con ese nombre comercial ni una razón social única.

- Espera eterna -

Verónica Linarez compró un departamento en el proyecto Inclán, en Miraflores, en el 2024. “Debía entregarse en marzo del 2025 y tenía un plazo de demora máximo de seis meses. La última fecha prometida fue en julio del mismo año, pero hasta ahora nada. Somos más de 50 familias las que atravesamos la misma situación ahí”, explica a este Diario.

Al buscar respuestas, representantes de Capac Asociados le aseguraron que el retraso se debía a que la Municipalidad de Miraflores “había paralizado todas sus obras en el distrito”.

En enero de este año, una fuente familiarizada con los procesos municipales informó a El Comercio que la obra se había paralizado debido a modificaciones estructurales sin autorización.

Las visitas de Linarez al proyecto fueron constantes, lo que le permitió atestiguar que la caseta de ventas fue retirada debido a que todos los departamentos habían sido vendidos. “Entiendo que si eso pasa ya tendrían el dinero cubierto para realizar el proyecto”, comenta la afectada.

Sin embargo, pocas cosas cambiaron en torno a Inclán desde entonces. La novedad más reciente se registró hacia finales del 2025, cuando una empresa subcontratada se encargó de tarrajear la estructura; sin embargo, en febrero de este año se volvieron a paralizar los trabajos por un presunto incumplimiento de pago de Capac Asociados a dicha empresa.

Al igual que Cárdenas, Linarez asegura que Capac Asociados ha dejado de responder a sus mensajes y llamadas. La última vez que logró contactarlos fue en diciembre, cuando una ejecutiva de ventas le dijo que no tenía novedades al respecto.

“Desde Capac te advierten que no hagas mucha bulla porque eso los llevará a entrar en proceso concursal, en liquidación y ya no habrá qué puedan hacer. Es como dejar en abandono los ahorros de tu vida y esperar a las buenas intenciones de una empresa, cuando uno ve que esas buenas intenciones no existen”, señala Linarez.

Desde diciembre del 2025 los propietarios de departamentos en el proyecto Inclán no han recibido mayores novedades sobre la obra por parte de Capac Asociados. / CESAR CAMPOS / EL COMERCIO

- Obra sin iniciar -

A diferencia de los dos primeros casos, un tercer testimonio recogido por El Comercio aún no ha visto ni un ladrillo colocado del departamento que debería recibir, como máximo, en seis meses.

Nuestra fuente pidió mantener el anonimato por encontrarse a la espera de una sesión de conciliación con Capac Asociados.

En marzo del 2024, este cliente pagó unos 75 mil soles de inicial, el 15% del valor del departamento y estacionamiento que adquirió en el proyecto República, en Miraflores. En su caso, aún no tiene que pagar un crédito hipotecario pues no hay un banco que respalde el proyecto y los 8 mil soles extra que ahí ha invertido fueron abonados directamente a una cuenta bancaria relacionada a Capac Asociados.

A solo seis meses de la fecha de entrega pactada contractualmente, el terreno luce abandonado y en la caseta de ventas ya no se ve a ningún promotor.

En octubre del año pasado, nuestra fuente fue citada por representantes de Capac Asociados para una reunión en la que le pidieron firmar un nuevo contrato con otra razón social, alegando que era una exigencia de un banco para financiar el proyecto pues la que habían constituido para la obra “presentaba problemas para acceder a un financiamiento. Después de eso nos respondieron un par de veces más y desde ahí hay un silencio absoluto”, asegura.

“Es una situación de completa incertidumbre. Genera mucha frustración no saber qué pasa realmente. Es una inversión importante, tanto monetaria como de plan de vida y es frustrante no ver una posible solución. Ese monto corresponde a años de ahorro y a un plan de vida trazado”, lamenta el denunciante.

Nombre del proyecto Distrito Estado de la obra Lune Jesús María Obra paralizada Celeste 161 Surquillo Obra paralizada Hype Miraflores Obra paralizada Inclán 383 Miraflores Obra paralizada Malecón Castilla 241 Magdalena del Mar Incumplimiento en posventa Vía Fernandini Pueblo Libre Incumplimiento en posventa Garden 110 San Miguel Pendiente de independización Boulevard Ícaro Chorrillos Obra sin iniciar Proyecto Mantra Magdalena del Mar Pendiente de independización Proyecto República Miraflores Obra sin iniciar Teruel 275 Miraflores Obra paralizada

- Entrega deficiente -

Sindi Díaz firmó un contrato de compra por uno de los departamentos que Capac Asociados ofrecía en el proyecto Mantra, en Magdalena del Mar, en marzo del 2023. Su fecha de entrega estaba pactada para junio del 2024, con opción de prórroga hasta setiembre del mismo año.

En febrero del 2024, sin embargo, la inmobiliaria les indicó que la entrega se retrasaría hasta el mes de noviembre debido a problemas. A esto le siguió una nueva postergación, esta vez para febrero del 2025.

A diferencia de los otros casos recogidos por El Comercio, Díaz sí recibió su departamento aunque recién en junio del 2025.

Los problemas con la inmobiliaria, sin embargo, estaban lejos de terminar. “Nosotros hicimos una inspección con una empresa particular y solo en áreas comunes hallaron 183 observaciones, algunas de ellas consideradas graves. Esa clasificación se da cuando se considera que pueden afectar a la vida de las personas“, señala Díaz a este Diario.

Algunas de las observaciones reportadas en el informe al que pudo tener acceso El Comercio incluyen incumplimientos a la norma de tamaño mínimo en la entrada del estacionamiento, “uno de los puntos que más alarma nos causó fue que no había conexión con pozo a tierra”, agrega la denunciante.

Las deficiencias han llevado a que Díaz y su familia decidan aún no mudarse al departamento, por temor a sufrir daños debido a las fallas detectadas. Además, y más grave aún, es que los departamentos aún no se han sido independizados, algo que debía estar listo al momento de la entrega según el contrato suscrito.

“En noviembre del 2025 nos dijeron que la independización se estaba dando, que ya contaban con conformidad de obra por parte de la municipalidad y contaban con numeración. Que debíamos tenerlo para fines de marzo. Pero se niegan a brindarnos el número de registro para que nosotros podamos darle seguimiento, eso me da a entender que no hay ningún trámite hecho. Nos preocupa saber si se han pagado los arbitrios y demás obligaciones municipales“, señala.

- Desamparo total -

Estos testimonios recogidos por El Comercio representan apenas una pequeña muestra de las cientos de quejas contra la misma empresa. Reclamos que no solo se han dirigido a la inmobiliaria sino también a Indecopi. El abogado inmobiliario Jesús Escate explicó a este Diario que si bien este organismo es efectivo y suele tener resultados rápidos, “hay cuestiones que escapan de su alcance. Puede multar, pero no obligar a pagar”.

En el caso de Elisa Cárdenas, por ejemplo, Indecopi falló a su favor en primera y segunda instancia, ordenando a la inmobiliaria pagarle los gastos de alquiler en los que había incurrido a causa de las demoras y los costos del procedimiento. Hasta la fecha la empresa no ha cumplido con ello.

Cabe resaltar que la resolución fue emitida hacia Sol del Plata Constructora Inmobiliaria S.A.C., razón social que utilizó Capac Asociados para este proyecto. Esta misma empresa ya cuenta con una sanción impuesta en el 2023 por el mismo concepto.

En el caso de Verónica Linarez, quien firmó contrato con Construcciones Inmobiliarias FP SAC, Indecopi también falló a su favor “pero queda como letra muerta porque la empresa no cumple con las obligaciones ni sanciones que les imponen”.

Según el portal de Indecopi, esa empresa cuenta con 16 sanciones en su contra.

En el caso del denunciante anónimo, informó a El Comercio estar iniciando un proceso contra Gestión Inmobiliaria y Edificaciones S.A.C., razón social utilizada por Capac Asociados en su proyecto. “Pero por más trámites que hagamos en Indecopi sentimos que su marco de acción es muy limitado, será una raya más al tigre”, lamenta.

Escate explica que si bien el uso de distintas razones sociales para cada proyecto puede resultar “hasta positivo porque no perjudicaría a otras obras ante eventuales inconvenientes con una”, esto al mismo tiempo invalidaría el argumento de insolvencia financiera a causa de proyectos paralizados “porque demostraría dependencia entre sí. Desde un punto de vista penal podría investigarse si se trata de un uso instrumental de personas jurídicas para evadir responsabilidades”.

Todos los testimonios recogidos en este informe coinciden, además, en identificar a Jorge Martín Parra Sánchez como el autor de la mayoría de promesas incumplidas durante las reuniones celebradas con Capac Asociados.

Al igual que ellos, El Comercio intentó comunicarse sin éxito con Capac Asociados. Una fuente cercana a la empresa detalló a este Diario que la inmobiliaria dejó de trabajar con la agencia que manejaba sus Relaciones Públicas y que no cuenta con un Área de Comunicaciones como tal.

El Comercio también solicitó una entrevista con representantes de Indecopi pero hasta el cierre de este informe no recibimos respuesta.