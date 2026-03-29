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Resumen

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En agosto del 2023, Elisa Cárdenas estaba convencida de que en unos pocos meses vería materializado su sueño de tener su departamento propio. Cuando pagó mil soles a Capac Asociados por la separación de un espacio en el proyecto Celeste 161 la hicieron posar junto a su esposo en un marco que llevaba los logos de la empresa y celebraron su decisión con una lluvia de confeti. Días más tarde desembolsó 70 mil soles como inicial y firmó el contrato de compra y venta que establecía la fecha de entrega para diciembre del 2024, con una opción de prórroga máxima de tres meses.

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