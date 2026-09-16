El Poder Judicial suspendió la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres y otros ocho investigados por el secuestro de Jenss Lara en Trujillo. La decisión del magistrado respondió a la reciente captura del presunto implicado Joyce Bereche Maco en la ciudad de Yurimaguas.

El juez Eduardo Medina Carranza tiene a su cargo el pedido de prisión preventiva por el secuestro extorsivo de Lara ocurrido la madrugada del 30 de agosto en la ciudad de Trujillo. Durante esta violenta incursión, los atacantes acribillaron a balazos a los cuatro acompañantes de la víctima.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra la cúpula de la organización criminal Los Pulpos por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado. La fiscalía acusa a Jhonsson Cruz Torres de dirigir todo el operativo violento desde el extranjero a través de transmisiones digitales.

Juzgado dispuso tal medida a la espera que el detenido Joyce Renato Bereche Maco sea puesto a disposición del Poder Judicial y sea incorporado a la presente audiencia. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 16, 2026

Breve audiencia para evaluar detención del dueño de la camioneta

La fiscal especializada Andrea Lavado Pérez pidió la inclusión inmediata del nuevo detenido en la audiencia virtual que evalúa el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. La representante del Ministerio Público sustentó que la medida cautelar de prisión preventiva por 36 meses también comprende formalmente a Joyce Bereche Maco.

El abogado defensor del investigado, César Urbina Rodríguez, respaldó la solicitud de la fiscalía durante el desarrollo de la sesión judicial. El letrado requirió un tiempo prudencial para entrevistarse con su patrocinado e informarle sobre su situación legal para garantizar un ejercicio eficaz de la defensa.

Ante estas posturas, el magistrado resolvió que resulta inviable abrir un cuaderno procesal separado para evaluar la situación jurídica del reciente intervenido. El magistrado precisó que la condición del sospechoso varió de no detenido a aprehendido y exige su incorporación inmediata a la incidencia en curso.

Joyce Bereche, propietario de la camioneta Hilux usada en el cuádruple asesinato en Trujillo, fue capturado en Yurimaguas. (RPP)

El tribunal declaró frustrada la sesión del miércoles 16 y reprogramó la continuidad del debate para el jueves 17 a las 2 p.m. La agenda judicial prevé la exposición de los elementos de convicción que vinculan a Bereche Maco con la red delictiva antes de evaluar al resto de imputados.

La fiscalía confirmó la presencia de nueve detenidos en la sala virtual y la existencia de una orden de captura vigente contra otro involucrado prófugo. Las autoridades judiciales buscan determinar la responsabilidad penal individual de cada acusado en la masacre y el secuestro ejecutado en Trujillo.

Captura de Joyce Bereche en Yurimaguas y su rol en el crimen de Trujillo

Un equipo especial de inteligencia de la Policía Nacional arrestó a Joyce Bereche Maco en una vivienda de la ciudad de Yurimaguas en la región Loreto. Las fuerzas del orden ubicaron al investigado de 26 años tras un paciente trabajo de seguimiento coordinado con la Región Policial La Libertad este 16 de setiembre.

Los agentes de la policía decomisaron un arma de fuego y diversos equipos celulares durante la intervención en la sede selvática. La documentación fiscal señala al detenido como el responsable logístico de alquilar el sótano del cautiverio en la urbanización Los Rosales y adquirir la camioneta empleada en el crimen.