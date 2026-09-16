Joyce Bereche Maco es sindicado como dueño de la camioneta Hilux y el lugar donde secuestraron a Jenss Lara. (RPP)
Joyce Bereche Maco es sindicado como dueño de la camioneta Hilux y el lugar donde secuestraron a Jenss Lara. (RPP)
Por Redacción EC

El Poder Judicial suspendió la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres y otros ocho investigados por el secuestro de Jenss Lara en Trujillo. La decisión del magistrado respondió a la reciente captura del presunto implicado Joyce Bereche Maco en la ciudad de Yurimaguas.

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