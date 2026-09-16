La Policía Nacional capturó en la ciudad de Yurimaguas a Joyce Bereche Maco por su presunta implicación en el secuestro del empresario Jenss Lara y el cuádruple asesinato en Trujillo. Un equipo especial de inteligencia ubicó al investigado tras un paciente trabajo de seguimiento en la región Loreto.

El Ministerio Público atribuye a este sujeto el rol de operador logístico dentro de la organización criminal Los Pulpos. Durante la intervención, los agentes del orden incautaron un arma de fuego y diversos equipos celulares en poder del sospechoso.

LEE TAMBIÉN: Fiscalía revela videos de prueba de vida que secuestradores de Jenss Lara enviaron a su familia para negociar rescate

La hipótesis fiscal vincula al detenido con la camioneta Toyota Hilux blanca que trasladó a los atacantes la madrugada del 30 de agosto. La base de datos de la Sunarp certificó la compra del vehículo a nombre del imputado por la suma de 20 mil dólares en julio.

Las investigaciones revelaron que el sospechoso alquiló el inmueble de la urbanización Los Rosales donde la red que habría planificado el ataque mantuvo en cautiverio a Jenss Lara. Los delincuentes encerraron a su víctima en un sótano hermético y colocaron un balón con manguera para suministrarle oxígeno durante su encierro.

Joyce Bereche, propietario de la camioneta Hilux usada en el cuádruple asesinato en Trujillo, fue capturado en Yurimaguas. (RPP)

La banda delictiva utilizó indumentaria táctica policial para simular una intervención en la esquina de la avenida Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla. Los atacantes armados abrieron fuego contra la unidad y ejecutaron a los cuatro acompañantes del minero para evitar testigos del rapto.

Los agentes de criminalística identificaron la camioneta mediante la revisión de imágenes grabadas en un grifo cercano al punto del crimen. El vehículo circuló horas antes del atentado con su placa original BSJ-899 antes de recibir la matrícula clonada de un vehículo asignado a la policía.

Situación de implicados en el secuestro de Jenss Lara

La fiscalía dispuso la liberación del joven Juan Manuel Bocanegra Enríquez tras descartar su participación directa en la ejecución del secuestro extorsivo. Las pericias tecnológicas a su equipo móvil confirmaron la presencia de pedidos para borrar información pero no hallaron contactos con los miembros de Los Pulpos.

El Poder Judicial evalúa la solicitud de 36 meses de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos, y otros integrantes del grupo. El tribunal penal prevé resolver la medida cautelar contra el sindicado criminal implicado en el ataque de Trujillo al concluir la evaluación de las pruebas.

VIDEO RECOMENDADO: