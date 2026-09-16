Joyce Bereche, propietario de la camioneta Hilux usada en el cuádruple asesinato en Trujillo, fue capturado en Yurimaguas. (RPP)
Joyce Bereche, propietario de la camioneta Hilux usada en el cuádruple asesinato en Trujillo, fue capturado en Yurimaguas. (RPP)
Por Redacción EC

La Policía Nacional capturó en la ciudad de Yurimaguas a Joyce Bereche Maco por su presunta implicación en el secuestro del empresario Jenss Lara y el cuádruple asesinato en Trujillo. Un equipo especial de inteligencia ubicó al investigado tras un paciente trabajo de seguimiento en la región Loreto.

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