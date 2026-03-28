Resumen

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La captura de Luis Anthony Chilet Anhuaman permitió la identificación de más miembros de la banda "La Federación". Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
La captura de Luis Anthony Chilet Anhuaman permitió la identificación de más miembros de la banda "La Federación". Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Un presunto miembro de la organización criminal “La Federación” fue detenido este sábado en el Cercado de Lima, en el marco de un operativo policial que permitió avanzar en la identificación de una red dedicada a la extorsión en los sectores de transporte público y construcción civil. El intervenido fue identificado como Luis Anthony Chilet Anhuamán (26), alias “Gordo”, sindicado como un peligroso fugitivo con antecedentes por robo agravado y extorsión.

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