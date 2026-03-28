Un presunto miembro de la organización criminal “La Federación” fue detenido este sábado en el Cercado de Lima, en el marco de un operativo policial que permitió avanzar en la identificación de una red dedicada a la extorsión en los sectores de transporte público y construcción civil. El intervenido fue identificado como Luis Anthony Chilet Anhuamán (26), alias “Gordo”, sindicado como un peligroso fugitivo con antecedentes por robo agravado y extorsión.

Según información de La República el detenido cumplía funciones de “coordinador” dentro de esta estructura criminal, que sería responsable de múltiples cobros de cupos a empresas y paraderos informales.

Tras su captura, las autoridades lograron identificar a otros siete presuntos integrantes de la banda, entre ellos alias “Viejo” o “Pirata”, quien se encuentra recluido en el penal de Challapallca y sería el cabecilla de la organización. También figuran alias “Tete”, “Racala”, “Muchachón”, “Perro gringo” y “Chiki”, además de otros sujetos aún en proceso de identificación.

La captura de Luis Anthony Chilet Anhuaman permitió la identificación de más miembros de la banda "La Federación". Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Región Policial Lima Centro. Durante la detención de Chilet Anhuamán se le incautaron 30 ketes de pasta básica de cocaína. Asimismo, en el registro domiciliario se hallaron tres teléfonos celulares (dos de ellos reportados como robados), dos chalecos antibalas, un pasamontaña y panfletos con mensajes extorsivos.

Las investigaciones vinculan a la banda del detenudi con el ataque armado ocurrido la noche del domingo 23 de marzo en la cuadra 1 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima. En ese hecho, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra una fila de combis que cubrían la ruta Lima–Callao, dejando cinco personas heridas por impactos de bala.

La captura de Luis Anthony Chilet Anhuaman permitió la identificación de más miembros de la banda "La Federación". Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

El atentado se produjo alrededor de las 10 p.m. en un paradero informal donde varias unidades se encontraban estacionadas con pasajeros a bordo, lo que generó pánico entre los presentes. La Policía presume que el ataque estaría relacionado con disputas por el control de cobros extorsivos en la zona.