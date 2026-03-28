El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, presentó su renuncia irrevocable al cargo con el objetivo de postular como candidato a la gobernación regional en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para octubre.

La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo de Concejo N.º 031-2026 AC/MPC, con fecha 23 de marzo, y se hará efectiva a partir del 6 de abril.

Según el documento, la medida responde al cumplimiento de la Resolución N.º 0746-2025 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que establece los plazos para que autoridades en funciones renuncien si desean postular a otros cargos públicos. En el expediente, Spadaro argumentó que su decisión obedece a su intención de participar en la contienda regional.

La renuncia fue aceptada por unanimidad por el concejo municipal, que además contó con la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica, la cual consideró procedente la dimisión conforme a la normativa vigente.

Tras la salida de Spadaro, el concejo designó a César Pérez, hasta ahora teniente alcalde, como nuevo alcalde provincial del Callao. La transición busca asegurar la continuidad de la gestión municipal y el normal funcionamiento de la comuna chalaca.

Pedro Spadaro y César Pérez fundaron una peluquería en febrero de 2022. (Foto: Facebook) / DIEGO NECIOSUP MATOS

El 6 de abril marca la fecha límite para que alcaldes que aspiren a cargos de gobernador o vicegobernador presenten su renuncia. En tanto, gobernadores y vicegobernadores que deseen postular a alcaldías deben cumplir con el mismo plazo.

De acuerdo con el calendario de las ERM 2026, otros altos funcionarios del Estado como ministros, viceministros y magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, tienen hasta el 7 de abril para renunciar si buscan postular a gobiernos regionales, y hasta el 16 de junio si su intención es participar en elecciones municipales.

El concejo municipal también expresó su agradecimiento a Spadaro por su gestión al frente de la municipalidad del Callao.

Asimismo, se dispuso comunicar el acuerdo al JNE para los fines legales correspondientes, además de iniciar las acciones necesarias para la transferencia de gestión y la rendición de cuentas.

Con esta decisión, Spadaro deja el cargo en medio del proceso electoral, con miras a disputar la gobernación regional del Callao en 2026.