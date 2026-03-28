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Pedro Spadaro renunció como alcalde provincial del Callao. (Foto: Municipalidad del Callao).
Pedro Spadaro renunció como alcalde provincial del Callao. (Foto: Municipalidad del Callao).
Por Redacción EC

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, presentó su renuncia irrevocable al cargo con el objetivo de postular como candidato a la gobernación regional en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para octubre.

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