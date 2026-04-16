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Defensa del alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao niega irregulares tras allanamiento. (Foto: Captura / América Noticias)
Defensa del alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao niega irregulares tras allanamiento. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

César Pérez, actual alcalde del Callao, se pronunció a través de su abogada Silva Sánchez y rechazó el allanamiento de la Municipalidad Provincial del Callao, hecho que fue realizado en conjunto por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio público en el marco de una investigación por presuntos casos de corrupción.

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