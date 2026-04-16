César Pérez, actual alcalde del Callao, se pronunció a través de su abogada Silva Sánchez y rechazó el allanamiento de la Municipalidad Provincial del Callao, hecho que fue realizado en conjunto por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio público en el marco de una investigación por presuntos casos de corrupción.

La defensa del burgomaestre César Pérez aseguró que durante las diligencias no se hallaron elementos incriminatorios. Además, dijo que, tras revisar documentos personales y otros bienes del alcalde, no se encontró ninguna prueba que lo vinculen con actos ilícitos.

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“En este allanamiento no se ha encontrado nada irregular, son ocho meses de investigación que se viene realizando en diligencias, donde más bien se han verificado el esclarecimiento de los hechos en donde no se le encuentra a él en ningún tipo de participación. Tanto es así que en el propio requerimiento que el fiscal señala de manera escrita, él mismo refiere que no hay ningún indicio y parece ilógico que se está llevando este tipo de medidas”, dijo ante la prensa Silva Sánchez.

Defensa del alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao niega irregulares tras allanamiento. (Foto: Captura / América Noticias)

La defensa de César Pérez también aclaró que los allanamientos y las detenciones preliminares judiciales son medidas excepcionales que deben aplicarse de carácter urgente y de forma inaplazable con la finalidad de asegurar la investigación.

“Esta investigación tiene ocho largos meses que se han venido desarrollando sin ninguna contingencia, ninguna diligencia que haya generado algo inapropiado. Estamos a cinco días que esta investigación termine y recién realizan requerimientos de allanamientos de detenciones judiciales sorprendiendo a magistrados y jueces de investigación preparatoria para que funden este tipo de medidas”, precisó el abogado.

“El tipo de ejercicios por parte del Ministerio Público, en específico del fiscal, no debe generar algún pronunciamiento a los magistrados justamente no han fundado esta detención preliminar porque se ha pedido no solo un allanamiento sino una detención preliminar”, agregó Silva Sánchez.

Defensa del alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao niega irregulares tras allanamiento. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

Por otro lado, al ser consultada por las ordenes de servicio observada por montos que superan aproximadamente los 63 mil soles, la defensa señaló que esos hechos están en materia de investigación y se encuentra bajo reserva.

Cabe recordar que en la madrugada del jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público pusieron en marcha un operativo de allanamiento en viviendas vinculadas al alcalde provincial del Callao, César Pérez, y al exalcalde Pedro Spadaro, en San Isidro.

Cabe señalar que la Unidad de Investigación de El Comercio reveló este caso.