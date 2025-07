Este sábado, arribaron al puerto del Callao el primer lote de vagones y locomotoras para el proyecto del tren Lima-Chosica, por lo que el alcalde Rafael López Aliaga encabezó una ceremonia de llegada de estos bienes. Durante el evento, ensalzó el proyecto pese a que el estado de los rieles, los paraderos y la viabilidad del servicio aún genera dudas.

Se trata de 43 coches y 11 locomotoras donados por la empresa norteamericana Caltrain, procedentes del puerto de Stockton, California, como parte de una cooperación internacional que implicó el desembolso de más de US$24 millones (más de S/91 millones).

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Esta primera presentación se realizó la tarde de este sábado 12 de julio en el Callao, donde Rafael López Aliaga , acompañado por el alcalde provincial del primer puerto Pedro Spadaro. En un giro al tema del evento, el alcalde metropolitano empezó a insultar a la “izquierda”, para luego retornar al discurso en torno al proyecto del tren de cercanías.

Durante su discurso, alcalde López Aliaga estuvo acompañado de la congresista Norma Yarrow y el alcalde provincial del Callao Pedro Spadaro. Foto: MML

“Esto marca un hito en la historia del Perú. El tren va a llegar al Callao, de todas maneras. (...) Tanta basura le han tirado a este proyecto. El gran problema del Perú es esa gente corrupta no quiere que la gente tenga alegría. Esa gente de izquierda caviar, de izquierda terruca… que vayan a trabajar, hermano, señora. Y que se bañen también”, exclamó durante su discurso.

“Esa gente tiene como misión en la vida reventarle la vida al pueblo. Esa izquierda no quiere los trenes. En cambio la derecha cristiana quiere que todo el mundo este contento. Ese tren tiene mucho amor”, dijo sobre los cuestionamientos realizados al proyecto.

“Este es un proyecto que prioriza a la gente vulnerable” , dijo finalmente sobre el servicio cuya marcha blanca iniciaría a fines de julio, según los anuncios.

MIRA EL VIDEO:

Como se recuerda, este nuevo sistema de transporte contempla vagones de dos niveles para atender a más de 200 mil pasajeros al día. La MML ha informado que el nuevo servicio contará con 10 paraderos para conectar el primer puerto del país con Chosica: Callao, Faucett, Universitaria, Caquetá, Desamparados, Evitamiento, Zooloógico, Huaycán, Ñaña, Chaclacayo.

Sin embargo, López Alaga confirmó que la marcha blanca solo iniciaría con las estaciones de Chaclacayo, Desamparados y Callao.

“La linea 2 cuando va a llegar al Callao, va a tardar años porque trabajan tarde mal y nunca. Mientras no llega la Linea 2 que nos dejen trabajar con el tren hasta acá. Hay que pensar en la gente no hay que politizar los temas. Una marcha blanca que llegue de Chosica, a Desamparados y de Desamparados al Callao, no nos compliquemos. Hagamos un piloto”, dijo el alcalde sobre el tema.

En otro momento, lanzó críticas al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

“Tenemos un ministro de Transportes que a todo dice no, yo digo que si la via existe y trae mineral de La Oroya al Callao todos los días. Y le digo, ‘ministro, el tren de pasajeros tiene mucho menos peso’. Bien irracionales son, ya lo politizan”, dijo Rafael López Aliaga.

La MML ha manifestado su intención de que el tren Lima-Chosica utilice las vías por la que circula actualmente el Ferrocarril Central Andino (FCCA). Por ello, para un reportaje previo, El Comercio recorrió cinco puntos a lo largo de la ruta ferroviaria que utiliza este servicio, así como sus áreas adyacentes y encontró que las vías tienen deficiencias en el mantenimiento y la señalética.