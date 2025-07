Tren a Chosica buscaría competir con colectivos y combis a Lima Este: así podría cambiar la oferta informal

Se estima que todos los días las personas que viven en Chosica realizan 27 mil viajes en taxi colectivo para llegar a destinos como Chaclacayo, Ate y el centro de Lima. / Julio Reaño

Según estimaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, todos los días se realizan 573.000 viajes desde Chosica con todas las modalidades. De estos, el 23% son viajes en combi, el 15.36% en coaster, el 15.88 % en auto particular y un 4.71 % recurre al taxi colectivo.

Para mejorar este panorama, el proyecto de tren de cercanías Lima - Chosica que promueve la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pretende ser una opción de calidad con capacidad para atender a más de 200 mil pasajeros al día. Esta mañana llegó al Terminal Norte Multipropósito del Callao el primer lote de 43 coches y 11 locomotoras donados por la empresa norteamericana Caltrain, como parte de una cooperación internacional que implicó el desembolso de más de US$24 millones (más de S/91 millones). El material ferroviario será presentado el lunes 14 de julio en un evento gratuito en el parque La Muralla, desde el mediodía.

Si bien el traslado del material rodante desde el Callao hasta el área de almacenaje en las instalaciones del Ferrocarril del Centro no requería permisos especiales, la operatividad del tren aún no tiene fecha debido a la falta de obras complementarias para adecuar la vía férrea, estaciones, cruces, entre otras.

El primer lote del material rodante permanecerá en en la estación Monserrate. El concesionario Ferrocarril Central Andino S.A. (FCCA) brindará el almacenaje temporal, sin embargo, precisaron que no hay espacio disponible para el segundo envío. El deber de custodia, conservación, mantenimiento, aseguramiento, riesgo y/o responsabilidad estará en manos de la MML.

Oferta y demanda

“En este momento, oferta de calidad en Lima este es casi inexistente. Muchas personas deben recurrir a los colectivos. Son dos o tres horas de viaje de ida a costos altos. Es un costo monetario y de riesgos”, explica José Aguilar, expresidente de la ATU, a El Comercio.

En este sector de la capital, en el eje entre Lima y Chosica, existen 21 rutas de transporte público autorizadas, informó la ATU a este Diario. Sin contar con los colectivos informales, cuya estimación supera las 200.000 unidades en todo Lima Metropolitana.

El tema es que, según el último estudio de Lima Cómo Vamos, la calidad del transporte público es el segundo problema más importante que deben afrontar los vecinos de Lima este (39.3%), detrás de la inseguridad ciudadana (79.9%). De hecho, para esta zona de la capital el transporte público es aún más preocupante que en Lima sur, Lima centro y Lima norte.

Para Alfonso Flórez, gerente general de Transitemos, toda incorporación de un nuevo modelo de transporte de pasajeros es bienvenida siempre que cumpla con los estándares necesarios y se adecue a un plan integral de movilidad. Por ello, es importante que la operatividad futura del tren Lima- Chosica se complemente con la Línea 2 del Metro, que cubre el distrito de Ate.

“Desde el 2005 se pensaba en proyectos para la reutilización del Ferrocarril Central. Se trata de un tren de cercanías, que es distinto a la movilidad urbana. El volumen de pasajeros sustenta el desarrollo de un proyecto, si no hay suficientes pasajeros no es sostenible”, explicó Flórez a este Diario.

Con él coincide Aguilar, quien añade que el servicio del tren tendría que ser competitivo en accesibilidad y en precios. En tiempo, la ventaja es evidente: de más de 2 horas en bus a media hora en tren. La frecuencia dependerá de la demanda. Lo que no está definido aún es el precio. El exjefe de la ATU señala que una posibilidad es brindar tarifas zonales diferenciadas para quienes viajan entre Chosica y Chaclacayo. De acuerdo con el Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao de la ATU, cada día se realizan 34 mil viajes entre ambos distritos, la mayoría en coaster.

“Un tramo podría costar 3 soles. En el caso de los viajes hasta Lima, primero se debe evaluar la competencia, si son los colectivos, taxis o los buses. Si ahora se gasta 15 soles, un tren de 10 soles o menos ya es una ventaja, siempre que ofrezca conectividad, que deje cerca a estaciones de la Línea 2 del Metro o del Metropolitano”, agregó Aguilar.

Aquí dependerá del contrato de concesión o adenda que aún no ha sido definido. Flórez explica que actualmente todas las empresas de transporte público, incluso las concesionadas como el Metropolitano y Corredores, cuentan con contratos donde se señala que deben ser autosostenibles. Esto no sucede con Línea 1 y Línea 2 que está sujeto a subsidios.

“Si el tren fuera autosotenible, con la tarifa se tiene que cubrir todos los costos y eso no se va a poder. Para que un tren sea rentable no puedes tener paraderos en cada esquina, las estaciones deben estar a más de un 1km de distancia. Por eso, quienes quieren detenerse en el medio, tomarán el bus convencional. Sin embargo, esto viene a complicar a las empresas tradicionales tienen la ruta autorizada que no previeron que le van a meter un tren como competencia y están en plena inversión de mejoramiento”, añade. Como ejemplo, mencionó que la empresa Nueva Era Señor de Muruhuay, que cubre la ruta Chosica – Lima y mueve al mes a un millón de pasajeros, comenzó a renovar su flota para reemplazar combis con buses a gas de 9 metros.

Si bien el tren Lima - Chosica sería clave para un transporte multimodal, aún queda pendiente la adecuación de la vía férrea para determinar desde cuándo puede funcionar. El jefe de la ATU, David Hernández, informó previamente que antes de su puesta en circulación deberán garantizarse las condiciones de seguridad en la vía. “La línea férrea tiene múltiples cruces en zona urbana, y se necesitan cerramientos, señalización y pasos seguros. Estas obras aún no han sido implementadas”, declaró a la agencia Andina.

Al mismo tiempo, el MTC evalúa propuestas de modificación de la adenda con el concesionario.

De acuerdo con Proinversión, la ampliación y modernización del Ferrocarril Central Andino demandaría una inversión de más de 500 millones de dólares para asegurar el transporte de pasajeros por trenes entre Lima y Chosica.