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Resumen

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La fecha de inicio de operaciones para el tren de pasajeros que unirá a Lima y Chosica sigue siendo incierta. El proyecto, una de las principales banderas de la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima Metropolitana, heredada por Renzo Reggiardo tras la renuncia del primero al cargo, parecía destrabarse en diciembre pasado gracias a un convenio firmado entre el municipio y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, un nuevo cruce de declaraciones entre ambas entidades pone en evidencia que aún no hay un plazo concreto para su funcionamiento.

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