La fecha de inicio de operaciones para el tren de pasajeros que unirá a Lima y Chosica sigue siendo incierta. El proyecto, una de las principales banderas de la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima Metropolitana, heredada por Renzo Reggiardo tras la renuncia del primero al cargo, parecía destrabarse en diciembre pasado gracias a un convenio firmado entre el municipio y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, un nuevo cruce de declaraciones entre ambas entidades pone en evidencia que aún no hay un plazo concreto para su funcionamiento.

La mañana del martes, Reggiardo aseguró a la prensa que “el tren está listo”. Y añadió: “Hemos hablado con el concesionario -Ferrocarril Central Andino - FCCA- y están todas las pruebas hechas”. También comentó que solo se encontraban a la espera de la autorización formal del MTC.

Sin embargo, esa misma noche el ministerio respondió al burgomaestre mediante un comunicado en el que explicaba que para ello aún se requería que la estructura ferroviaria “se encuentre acondicionada a nivel operativo y con estándares mínimos de seguridad”.

El MTC resaltó, en ese sentido, que “se necesita la implementación de paraderos, estaciones, sistemas de recaudo, sistemas de señalización automática, barreras automatizadas o dispositivos de seguridad en cruces a nivel automatizado, y una vía segregada que brinde seguridad tanto a los usuarios como a terceros que puedan cruzar la vía”.

🚨 Comunicado pic.twitter.com/KPqyGgT9sH — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 1, 2026

La mañana del miércoles Reggiardo insistió en su pedido al MTC y, además, se declaró “preocupado” porque el comunicado del ministerio “no dice cuándo se dará la autorización”. “Necesitamos ese permiso“, agregó el alcalde.

El burgomaestre se refirió especialmente al punto 3 del comunicado del MTC, donde se asegura que la autorización brindada a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para habilitar el tránsito de una locomotora con cinco vagones desde Chosica hasta la estación de Monserrate “no implica el inicio de operaciones”.

El recorrido al que hacen referencia fue una “marcha en vacío” realizada el 11 de diciembre, varios días antes de la firma del convenio entre el MTC y la MML, con el fin de evaluar el funcionamiento de las máquinas y la resistencia de la vía.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Juan del Carpio, durante la "marcha en vacío" realizada el 11 de diciembre.

- Trasfondo político -

El gerente general de la fundación Transitemos, Alfonso Florez, recuerda que desde el inicio de la discusión sobre la viabilidad de este proyecto se solicitó que se adecuara la infraestructura para la circulación de un tren de pasajeros.

En sus declaraciones del miércoles, Reggiardo solo aseguró que el sistema ferroviario se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

En enero, El Comercio informó que el FCCA había advertido en una de las cinco mesas técnicas organizadas por el MTC que existen 49 cruces vehiculares de alto riesgo durante el trayecto que cubriría el tren. Precisamente en uno de esos encuentros el MTC había estimado que se necesitaban más de tres años para poder poner en marcha el servicio.

En contraposición, la MML había planteado un plan de tres etapas, donde la primera sería un servicio expreso desde el Parque de la Muralla hasta Chosica; la segunda agregaría paraderos intermedios, mientras que en la tercera se completarían los 14 paraderos previstos y se implementaría una segunda vía para contar con el servicio de ida y vuelta simultáneo.

Durante un recorrido realizado en enero, este Diario pudo constatar que en las zonas de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Santa Clara, Huaycán, Santa Anita, El Agustino y Cercado de Lima se registraban invasiones de vehículos a la vía, había viviendas y paraderos de transporte público construidas cerca de los rieles, además de la ausencia de señalización y barreras de seguridad.

Se han identificado 49 cruces peligrosos en las vías que recorrerá el tren Lima - Chosica.

Durante un recorrido de El Comercio se evidenció la invasión de la vía por parte de peatones y vehículos.

En ese sentido, Florez considera que “es un cruce de palabras en el que ninguno de los dos miente”, pues “es cierto que al material rodante ya le han hecho mantenimiento, correcciones y pruebas”, pero también se mantienen las deficiencias sobre la vía que recorrerá.

“Es como comprarse un carro y no tener brevete ni pista donde manejarlo”, resume.

El experto considera que uno de los principales retos gira precisamente en torno a este punto, pues resulta determinante que se definan responsabilidades sobre una vía “que ya está concesionada a un operador”.

En ese sentido, Florez criticó la falta de detalles en la comunicación del MTC: “Ya sabemos que se necesitan paraderos y arreglar la vía, lo que no sabemos es el calendario de obras valorizadas, quién las va a ejecutar y de dónde saldrán esos fondos”.

Al respecto, el ministerio se limitó a señalar en su comunicado que suscribirá “un Convenio de Delegación de Competencias, a favor de ProInversión”.

Cabe resaltar que El Comercio solicitó descargos a la MML, al MTC y a ProInversión. Al cierre de este artículo el municipio y el ministerio se limitaron a las declaraciones públicas de los últimos días, mientras que la agencia no respondió a la solicitud.

Florez resume este nuevo cruce de declaraciones como una repetición de lo que se ha vivido en los últimos meses y sospecha que se buscaría reavivar el tema con otro propósito. “Para mí tiene claramente un fin electoral. Sirve para refrescarle la memoria al electorado sobre las buenas obras y gestión de López Aliaga, con lo cual no discrepo pero se está utilizando para hacer aparentar como el malo de la película al MTC y no es así”, comenta.