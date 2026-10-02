La marcha blanca de la Vía Expresa Grau inició este 1 de octubre con pasajeros a bordo de los buses articulados del Metropolitano. La nueva extensión permitirá conectar este servicio con la Línea 1 del Metro de Lima y, a futuro, con la Línea 2, convirtiendo a la Estación Central y al nuevo corredor de Grau en puntos de intercambio entre los tres sistemas de transporte masivo.

Desde las 10 a.m., las primeras unidades realizaron el recorrido mientras personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) orientaba a los usuarios sobre el funcionamiento del nuevo servicio. Los buses parten de la Estación Central y recorren las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas antes de llegar al punto donde se construye la infraestructura que permitirá realizar el transbordo hacia la Línea 1.

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo presentó la obra junto a David Hernández, presidente de la ATU. Foto: Mario Zapata/GEC / Mario Zapata

La conexión con este último sistema se realizará mediante una estación de transferencia ubicada frente al Cuartel Barbones. Según información de la MML proporcionada a la ATU, este punto contará con un viaducto peatonal que permitirá a los pasajeros desplazarse hacia la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

La Estación Central tendrá, a su vez, una interconexión peatonal con la Línea 2 del Metro de Lima, explicó David Hernández Salazar, presidente ejecutivo de la ATU. De esta manera, un pasajero podrá llegar por la Línea 2 hasta este punto y continuar su recorrido en el Metropolitano por la Vía Expresa Grau para posteriormente conectar con la Línea 1.

En la presentación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la marcha blanca también se mantendrá este domingo 4 de octubre, fecha de las elecciones regionales y municipales. Los buses circularán entre las 10 a.m. y las 4 p.m., horario establecido para esta etapa. “Esto estará a disposición de los electores para que puedan transportarse de manera segura en este medio masivo”, declaró.

Esta primera semana servirá para evaluar los equipos instalados en las estaciones, la operación de los buses, los tiempos de recorrido, el ingreso de pasajeros y la comunicación entre las unidades y las estaciones. “El equipamiento es lo que se encuentra en prueba por una semana en horario valle para que, si existiera algún inconveniente, ir calibrando los equipos y que estén a disposición de los usuarios”, explicó Hernández.

Marcha blanca de la Vía Expresa Grau inició con la habilitación de las estaciones Abancay, Andahuaylas, Parinacochas I y II. Foto: Mario Zapata/GEC / Mario Zapata

La marcha blanca se extenderá hasta el 6 de octubre. Reggiardo señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), responsable de la infraestructura, prevé tener habilitado el nuevo tramo al 100% en diciembre, antes de que concluya la actual gestión municipal. “Esto sirve (la marcha blanca) para que en diciembre, cuando las estaciones estén abiertas, tengamos el servicio en perfectas condiciones”, indicó.

Los pasajeros que ingresen al nuevo tramo desde el Metropolitano no deberán realizar un pago adicional. “Mientras que no salga de la cobranza, es un pasaje troncal. Lo único que deberá hacer es intercambiar un vehículo”, señaló Hernández. La tarifa se mantiene en S/3.20 para el servicio troncal y en S/3.50 cuando el viaje incluye los alimentadores.

El nuevo tramo

La obra incorpora aproximadamente 2.8 kilómetros de corredor segregado al sistema del Metropolitano y representa una inversión de S/14.2 millones. Además de las nuevas estaciones, comprende infraestructura vial y componentes tecnológicos para su operación. Según las estimaciones del proyecto, beneficiará a una población de más de 656.000 habitantes.

Vía Expresa Grau luce renovada luego de obras. Foto: Mario Zapata/GEC / Mario Zapata

El recorrido es bidireccional desde la Estación Central y comprende las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. Para esta primera etapa se dispusieron dos buses articulados de 18 metros. La ATU informó a El Comercio que ambas unidades recorrerán en conjunto 146.25 kilómetros por día.

El estudio de demanda del proyecto plantea para 2027 un escenario con seis buses articulados, intervalos promedio de cinco minutos y capacidad para atender hasta 3.164 pasajeros en la hora de mayor demanda. Con todas las estaciones de Grau incorporadas y el sistema consolidado, la proyección alcanza los 52.207 usuarios diarios. Sin embargo, la ATU precisó que estos parámetros todavía están sujetos a evaluación. “Es prematuro establecer en esta etapa una cifra definitiva de buses, frecuencia, pasajeros diarios o demanda por estación”, indicó.

Así funcionará la Vía Expresa Grau

La operación prevista considera un “servicio anillo” que partiría de la Estación Central, pasaría por Abancay, Andahuaylas y Parinacochas y terminaría en la estación de transferencia con la Línea 1. Este último punto estará frente al Cuartel Barbones y contará, según información de la MML proporcionada a la ATU, con un viaducto peatonal para facilitar el acceso al tren.

Un punto todavía por definir es la integración tarifaria entre el Metropolitano y la Línea 1. “Se requiere identificar el mecanismo para la integración tarifaria, considerando que el Metropolitano es un sistema BRT autosostenible y la Línea 1 del Metro de Lima es un sistema subsidiado”, señaló la ATU.

Ciudadanos abordaron sin inconvenientes los buses articulados. Foto: Mario Zapata/GEC / Mario Zapata

La llegada del Metropolitano tampoco implicará el retiro del transporte público regular que actualmente circula por Grau. La ATU informó que existen 18 rutas autorizadas en esta avenida, con una flota total de 1.127 vehículos, y que continuarán circulando por la vía. “La puesta en operación de la Vía Expresa Grau no implica el retiro de las rutas de transporte público regular que actualmente circulan por el eje de la avenida Miguel Grau”, precisó.

El reto de integrar los sistemas

Para Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 no debería limitarse a acercar físicamente ambos servicios. La integración debe incluir la operación, la tarifa y el sistema de pago. “La integración debe darse en cuatro niveles: física, operativa, tarifaria y de medio de pago”, explicó.

La capacidad será otro punto a observar cuando aumente el número de pasajeros. “Si la oferta (capacidad y frecuencia de los vehículos, así como capacidad de las estaciones) no responde al incremento de la demanda (más usuarios, más viajes por usuario, etc.), ambos sistemas podrían presentar saturación en estaciones y vehículos”, advirtió Flórez. Esto podría generar cuellos de botella en la Estación Central u otros puntos del sistema.

Trayecto entre la estación Abancay y Parinacochas I se realiza en 5 minutos. Foto: Mario Zapata/GEC / Mario Zapata

La entrada del Metropolitano a Grau también plantea qué ocurrirá con el transporte público convencional que actualmente recorre la avenida. Entre las alternativas, Flórez mencionó reasignar unidades hacia otras rutas o modificar sus recorridos para evitar la superposición. “Sí es conveniente modificar o retirar rutas, según lo que las autoridades identifiquen en sus estudios, pero afectando lo menos posible a los usuarios”, señaló. Para ello, consideró necesario evaluar los puntos de origen y destino de los viajes y el impacto económico que tendrían estos cambios.

Los primeros meses de operación permitirán medir los resultados del nuevo tramo. “El indicador principal suele ser el tiempo de viaje, comparado con la situación previa a la puesta en marcha”, sostuvo. Flórez agregó que también deberán medirse la cantidad de usuarios, la regularidad de las frecuencias, la siniestralidad y la percepción de seguridad. Como referencia, indicó que la velocidad promedio del transporte en Lima está por debajo de los 15 km/h y que la del Metropolitano se acerca a los 25 km/h.