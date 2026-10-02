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Resumen

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Ciudadanos abordaron sin inconvenientes los buses articulados. Foto: Mario Zapata/GEC
Ciudadanos abordaron sin inconvenientes los buses articulados. Foto: Mario Zapata/GEC
/ Mario Zapata
Por Abby Ardiles

La marcha blanca de la Vía Expresa Grau inició este 1 de octubre con pasajeros a bordo de los buses articulados del Metropolitano. La nueva extensión permitirá conectar este servicio con la Línea 1 del Metro de Lima y, a futuro, con la Línea 2, convirtiendo a la Estación Central y al nuevo corredor de Grau en puntos de intercambio entre los tres sistemas de transporte masivo.

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