Los trenes adquiridos en California llegaron a Lima entre julio y agosto del 2025, pero más de un año después aún no entran en operación en la ruta Lima-Chosica. (GEC)
Los trenes adquiridos en California llegaron a Lima entre julio y agosto del 2025, pero más de un año después aún no entran en operación en la ruta Lima-Chosica. (GEC)
Por Redacción EC

Presentados inicialmente como una solución rápida y de bajo costo para aliviar el congestionamiento de la Carretera Central, los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima en California acumularon cuestionamientos incluso antes de llegar al país. Desde la denominada “donación” anunciada en el 2024 hasta los más de S/80 millones que, según se ha señalado, habría demandado la operación, el proyecto Lima-Chosica ha atravesado observaciones técnicas, gastos de traslado y almacenamiento, problemas para poner en marcha las unidades y controversias entre autoridades.

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