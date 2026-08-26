Presentados inicialmente como una solución rápida y de bajo costo para aliviar el congestionamiento de la Carretera Central, los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima en California acumularon cuestionamientos incluso antes de llegar al país. Desde la denominada “donación” anunciada en el 2024 hasta los más de S/80 millones que, según se ha señalado, habría demandado la operación, el proyecto Lima-Chosica ha atravesado observaciones técnicas, gastos de traslado y almacenamiento, problemas para poner en marcha las unidades y controversias entre autoridades.

Así fue el traslado del Tren Lima-Chosica al Parque de La Muralla en 2025. (Foto: Andina)

(2024)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, impulsa la idea de implementar un tren de cercanías que conectaría el Callao con Chosica (ruta este de Lima) utilizando la vía férrea existente concesionada a Ferrocarril Central Andino.

(05/11/2024)

La operadora estadounidense Caltrain (operador ferroviario de California, EE. UU.) formaliza lo que la Municipalidad de Lima llamó una “donación” de 93 vagones de dos niveles y hasta 20 locomotoras (fabricados entre 1985 y 1987), los cuales fueron retirados de circulación tras modernizar y electrificar su propia red.

(13/11/2024)

El Concejo Metropolitano autoriza a Rafael López Aliaga a gestionar la donación. Ante los cuestionamientos por la antigüedad de los equipos, el alcalde salió al paso y los defendió: “No estoy trayendo chatarra, es calidad tipo California”. Prometió que estos trenes solucionarían el tráfico masivo de la Carretera Central a un costo mínimo para los limeños.

/ MUNICIPALIDAD DE LIMA

(29/05/2025)

Caltrain comunica a la Municipalidad Metropolitana de Lima que retiraba 3 vagones y 1 locomotora del lote, pues tenían fallas mecánicas cuya reparación era demasiado costosa incluso para una empresa que los estaba “regalando”.

(19/06/2025)

El alcalde Rafael López Aliaga viaja a EE. UU para supervisar personalmente el inicio del embarque del primer lote.

(20/06/2025)

El primer lote zarpa oficialmente desde el puerto de Stockton, California, EE. UU.

(12/07/2025)

El primer lote del material ferroviario llega al Callao. Se trataba de 43 vagones y 11 locomotoras. Estos quedaron en el Parque de la Muralla, bajo la vigilancia de SERPAR. Desde el arribo de este primer embarque, investigaciones periodísticas y pedidos bajo la Ley de Transparencia revelaron que la operación traía costos logísticos sumamente elevados de traslado y tasaciones. No era una donación gratuita en términos operativos.

(23/08/2025)

El segundo lote de trenes californianos arriba al puerto del Callao. Esta vez eran 47 vagones y 8 locomotoras, guardados en la Estación Monserrate, que operada Ferrovías Central Andino.

(27-28/08/2025)

Algunos portales de investigación como La Encerrona destaparon que la Municipalidad Metropolitana de Lima había intentado mantener bajo reserva los informes técnicos de la inspección de los trenes.

(10/09/2025)

El Comercio reveló en detalle el peritaje técnico de la empresa Rail Electrical Services. Se dio a conocer que la MML pagó 100 mil dólares solo por la inspección técnica en EE. UU. Se expusieron graves deficiencias: asientos destruidos, piezas faltantes, sistemas de seguridad incompletos, etc. El documento técnico arrojó que el 30% de las locomotoras presentaba graves daños, destacando que una unidad en particular quedó calificada como irrecuperable y excluida del traslado.

(30/09/2025 al 17/10/2025)

Ingenieros mecánicos de la Comisión de Control de la Contraloría inspeccionaron los vagones del Parque de La Muralla, y los hallaron apoyados únicamente sobre durmientes de madera sueltos y sin rieles; ello, dijeron los especialistas, era peligroso debido al peso de cada unidad (56.7 toneladas, según la MML).

(Noviembre, 2025)

Informes periodísticos denuncian que los vagones y locomotoras que arribaron a Lima entre julio y agosto de ese año, comienzan a acumular polvo y ocupar espacios públicos, como en el caso del Parque de La Muralla. La MML intentó reorientar el proyecto anunciando fases de implementación e interconexión con el Metropolitano hacia el 2026, mientras el costo acumulado por almacenaje y traslado seguía generando pérdidas y cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos.

(23/04/2026)

El proyecto del tren Lima-Chosica permanece estancado. El alcalde de Lima (e), Renzo Reggiardo, confirma que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) denegó la autorización para trasladar los vagones de Chosica al patio de maniobras de Monserrate para su mantenimiento.

(12/08/2026)

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, exigió la intervención de la Fiscalía. Se expuso que el costo total asumido por el Estado a través de la MML —sumando el valor pagado a Caltrain y los millonarios contratos de transporte marítimo y terrestre desde California— llegaba a más de 80 millones de soles. En consecuencia, no fue una donación sino una compra, sostuvo.

Fuente: Archivo El Comercio