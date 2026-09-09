La Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (COTRAP-APOIP) cuestionó una eventual adecuación de las normas del transporte interprovincial para faciitar el ingreso al mercado peruano de FlixBus, la plataforma tecnológica alemana que ofrece viajes de larga distancia en autobuses.

El gremio sostiene que, si se pretende modernizar el transporte interprovincial y permitir nuevos modelos de negocio, el debate debe realizarse de manera general y transparente, de modo que las nuevas medidas sean aplicables a todos los operadores y establezcan condiciones de competencia equitativas.

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FlixBus ofrece un servicio a través de una plataforma tecnológica que conecta a empresas de transporte locales con pasajeros. La empresa no es propietaria de los buses ni opera directamente los servicios; sin embargo, estaría a cargo de las funciones comerciales y de gestión.

“No estamos en contra del ingreso de FlixBus, de la inversión extranjera ni de la tecnología. Lo que cuestionamos es que se pretendan cambiar las reglas para un operador determinado , mientras las empresas que actualmente prestan el servicio han tenido que invertir en flota, infraestructura, organización y cumplir con todas las exigencias establecidas por el Estado”, señaló Martín Ojeda, gerente general de COTRAP-APOIP.

FlixBus sigue en evaluación del MTC y no tiene aún fecha para iniciar operaciones, pero insiste y busca iniciar en 2026. (Imagen: Andina)

El gremio agrega que el Estado debe preservar la legalidad, la seguridad de los usuarios y la competencia en igualdad de condiciones. En este marco, considera necesario definir, en este tipo de modelo, quién asumiría la responsabilidad frente a los pasajeros en casos de accidentes, incumplimientos del servicio o reclamos.

“Cuando una persona compra un pasaje, necesita saber quién es el transportista y quién responde por el servicio. No podemos tener una situación en la que la marca que vende el pasaje sea una y la empresa que realiza el transporte sea otra, sin que quede perfectamente delimitada la responsabilidad”, sostuvo Ojeda.

La asociación reiteró que no se opone al ingreso de nuevos competidores ni al uso de tecnología en el transporte interprovincial, no obstante, destacó que debe desarrollarse bajo un marco regulatorio común. “Competir sí, innovar también, pero bajo las mismas reglas. Si las normas necesitan cambiar, que se cambien para todos y no para favorecer a uno”, concluyó.