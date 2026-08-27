La Municipalidad de Puente Piedra viene realizando una serie de intervenciones para recuperar áreas públicas ocupadas en diferentes sectores del distrito. Parte de estos trabajos se desarrolla en zonas próximas a la Panamericana Norte, donde se proyecta la habilitación de vías auxiliares y nuevas mejoras de infraestructura.

Las acciones se concentraron en los alrededores del Parque El Recuerdo, donde maquinaria pesada fue utilizada para demoler viviendas con el objetivo de liberar el trazo vial y facilitar futuros proyectos de infraestructura. La comuna sostiene que estas medidas forman parte de una estrategia para recuperar áreas ocupadas por construcciones irregulares.

Según la información difundida por Canal N, el municipio también ha ejecutado operativos en otros sectores de Puente Piedra durante 2026. En abril, fueron demolidos 22 puestos comerciales informales que ocupaban unos 2.500 metros cuadrados en la calle Los Ángeles, cerca del mercado Tres Regiones.

La Municipalidad de Puente Piedra ejecuta operativos para liberar áreas destinadas a vías auxiliares. (Foto: Captura de video / Canal N)

Asimismo, en julio se intervino la calle Trinitarias, donde fueron retiradas estructuras irregulares vinculadas a una distribuidora de materiales de construcción. En esa zona se recuperaron aproximadamente 500 metros cuadrados para mejorar el acceso al hospital Carlos Lanfranco Laoz.

Vecinos incómodos por demoliciones

Los operativos han generado reclamos entre algunos vecinos afectados. Propietarios denunciaron que determinadas demoliciones parciales dejaron sus viviendas expuestas e inhabitables y señalaron que, tras las intervenciones, habrían producido cortes de servicios básicos como agua y electricidad.

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Los ciudadanos también cuestionaron la permanencia de los escombros en las zonas intervenidas y advirtieron sobre posibles problemas de seguridad y salubridad. Además, algunos sostienen que no habrían recibido suficiente tiempo para retirar sus pertenencias antes de las demoliciones.

La Municipalidad de Puente Piedra ejecuta operativos para liberar áreas destinadas a vías auxiliares. (Foto: Captura de video / Canal N)

Las intervenciones están vinculadas a un proyecto de ampliación de vías y trazos urbanos entre la avenida San Martín y Copacabana. Mientras la municipalidad busca liberar las áreas destinadas a la vía auxiliar de la Panamericana Norte, algunos propietarios cuestionan el procedimiento y aseguran que las demoliciones habrían dejaron inmuebles inhabitables.