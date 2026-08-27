La Municipalidad de Puente Piedra ejecuta operativos para liberar áreas destinadas a vías auxiliares. (Foto: Captura de video / Canal N)
La Municipalidad de Puente Piedra ejecuta operativos para liberar áreas destinadas a vías auxiliares. (Foto: Captura de video / Canal N)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Puente Piedra viene realizando una serie de intervenciones para recuperar áreas públicas ocupadas en diferentes sectores del distrito. Parte de estos trabajos se desarrolla en zonas próximas a la Panamericana Norte, donde se proyecta la habilitación de vías auxiliares y nuevas mejoras de infraestructura.

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