Un voraz incendio se registra desde las 3:13 p.m. en el mercado Tres Regiones, ubicado en el distrito de Puente Piedra, lo que genera alarma entre comerciantes y vecinos del sector. Al lugar han llegado unidades del Cuerpo General de Bomberos para evitar que el fuego se propague a otros establecimientos.

Según la información publicada en la página oficial de los bomberos, en las labores de atención participan las unidades RESLIG-161, M164-1 y M184-1, que trabajan de manera coordinada para controlar las llamas.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni se conocen las causas del siniestro. La emergencia continúa en desarrollo mientras las autoridades mantienen las acciones de respuesta.

Noticia en desarrollo