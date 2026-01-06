Las bandas criminales desataron un nuevo ataque contra el transporte público en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, al interceptar una unidad de la empresa ACOR SAC que circulaba con pasajeros a bordo por la avenida Pachacútec, según informaron testigos y representantes del sector.
LEE: Bypass Las Torres: marcha blanca iniciará este viernes para aligerar tránsito a Chosica
El atentado ocurrió en plena vía pública, cuando una camioneta tipo combi que realizaba su recorrido habitual fue sorprendida de manera violenta, generando momentos de pánico entre los usuarios y encendiendo las alertas entre vecinos y trabajadores del transporte.
Newsletter Buenos días
Los transportistas advirtieron que la inseguridad es constante en la zona y que laboran bajo un clima permanente de temor debido a la presencia de organizaciones delictivas que operan en esta parte del Callao. Indicaron que la situación se ha vuelto insostenible para quienes dependen económicamente de esta actividad.
De acuerdo con los representantes del gremio, más de 200 unidades circulan diariamente por esta ruta afectada por la delincuencia. La empresa ACOR SAC no sería la única víctima, ya que otras compañías también recibirían amenazas de bandas criminales que exigen pagos a cambio de no atentar contra los vehículos o su personal.
Según las denuncias, los dirigentes reciben mensajes de texto de forma diaria con exigencias económicas y advertencias violentas. En algunos casos, los delincuentes han escalado su nivel de agresividad al amenazar directamente con asesinar a choferes y cobradores si no se cumple con el pago de los llamados “cupos”.
Las autoridades señalaron que estas agrupaciones delictivas han establecido lo que denominan la “ruta del miedo”, realizando un seguimiento constante a las unidades para presionar a sus víctimas mediante la intimidación y la violencia.
MÁS: Minedu anuncia que la matrícula escolar digital 2026 comenzará el 19 de enero en colegios públicos
Ante esta ola de ataques, los transportistas solicitaron el apoyo urgente de las autoridades y mayor presencia policial para garantizar la seguridad de las unidades y de los trabajadores. Además, exigieron que se aceleren las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de los atentados registrados en la avenida Pachacútec.
Mientras avanzan las diligencias policiales, las más de 200 unidades continúan brindando servicio en medio de un clima de preocupación, una situación que impacta directamente en la movilidad y seguridad de los ciudadanos de Ventanilla.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Huacho: seis asesinatos en menos de doce horas alarman a la población
- José Jerí visitó a alcalde de Carabayllo tras atentado
- Fans de Bad Bunny acampan fuera del Estadio Nacional días antes de los esperados conciertos
- Panamericana Sur: El Comercio empieza a denunciar a los invasores de las bermas ante la Sutran
- Accidente en Cercado de Lima: reportan choque entre camión de carga y camioneta
Contenido sugerido
Contenido GEC