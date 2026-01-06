Las bandas criminales desataron un nuevo ataque contra el transporte público en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, al interceptar una unidad de la empresa ACOR SAC que circulaba con pasajeros a bordo por la avenida Pachacútec, según informaron testigos y representantes del sector.

El atentado ocurrió en plena vía pública, cuando una camioneta tipo combi que realizaba su recorrido habitual fue sorprendida de manera violenta, generando momentos de pánico entre los usuarios y encendiendo las alertas entre vecinos y trabajadores del transporte.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

#EnVivo



Ventanilla: Extorsionadores amenazan a choferes de empresa de combis.



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► [https://t.co/zLv8mA7F8Z] pic.twitter.com/HP1QzOyZLm — América Noticias (@noticiAmerica) January 6, 2026

Los transportistas advirtieron que la inseguridad es constante en la zona y que laboran bajo un clima permanente de temor debido a la presencia de organizaciones delictivas que operan en esta parte del Callao. Indicaron que la situación se ha vuelto insostenible para quienes dependen económicamente de esta actividad.

De acuerdo con los representantes del gremio, más de 200 unidades circulan diariamente por esta ruta afectada por la delincuencia. La empresa ACOR SAC no sería la única víctima, ya que otras compañías también recibirían amenazas de bandas criminales que exigen pagos a cambio de no atentar contra los vehículos o su personal.

Transportistas denuncian extorsiones constantes y amenazas de muerte contra choferes y cobradores. (Foto: Captura/América Noticias)

Según las denuncias, los dirigentes reciben mensajes de texto de forma diaria con exigencias económicas y advertencias violentas. En algunos casos, los delincuentes han escalado su nivel de agresividad al amenazar directamente con asesinar a choferes y cobradores si no se cumple con el pago de los llamados “cupos”.

Las autoridades señalaron que estas agrupaciones delictivas han establecido lo que denominan la “ruta del miedo”, realizando un seguimiento constante a las unidades para presionar a sus víctimas mediante la intimidación y la violencia.

Más de 200 unidades operan bajo amenazas de bandas criminales en rutas de Ventanilla. (Foto: Captura/América Noticias)

Ante esta ola de ataques, los transportistas solicitaron el apoyo urgente de las autoridades y mayor presencia policial para garantizar la seguridad de las unidades y de los trabajadores. Además, exigieron que se aceleren las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de los atentados registrados en la avenida Pachacútec.

Mientras avanzan las diligencias policiales, las más de 200 unidades continúan brindando servicio en medio de un clima de preocupación, una situación que impacta directamente en la movilidad y seguridad de los ciudadanos de Ventanilla.

VIDEO RECOMENDADO