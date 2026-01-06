El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que este viernes 9 de enero se iniciará la marcha blanca del bypass Las Torres, una de las principales obras viales de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con la habilitación de dos carriles en el sentido Lima–Chosica, en un horario de 5:00 a. m. a 6:00 p. m., con el objetivo de aliviar la congestión en la autopista Ramiro Prialé.

La autoridad edil precisó que esta apertura parcial permitirá mejorar el flujo vehicular hacia el distrito de Lurigancho-Chosica, mientras continúan los trabajos finales del viaducto, cuya ejecución alcanza actualmente el 92 %. La obra completa contempla 1.4 kilómetros de extensión y seis carriles, tres por cada sentido.

Municipalidad de Lima inicia marcha blanca del bypass Las Torres este 9 de enero. (Foto: Andina/Ricardo Cuba)

De acuerdo con la MML, los trabajos de infraestructura de concreto —que incluyen pilares, vigas, columnas, losas y muros— ya fueron concluidos. En esta etapa final se ejecuta el asfaltado de pistas, la señalización vial y la instalación del sistema de alumbrado público, cuya culminación está prevista para febrero, momento en el que el bypass será habilitado en su totalidad.

El bypass Las Torres se eleva sobre la intersección de la avenida Las Torres y la autopista Ramiro Prialé, permitiendo una circulación más fluida y segura para vehículos de transporte público, carga pesada y autos particulares. Con su puesta en funcionamiento, se busca consolidar un par vial hacia la Carretera Central, una de las vías más congestionadas de Lima este.

Según las proyecciones municipales, la nueva infraestructura permitirá reducir los tiempos de viaje desde dos horas hasta aproximadamente 45 minutos, además de mejorar la conectividad hacia zonas como Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla y Santa Clara. La obra se inició en junio de 2025 y su avance acelerado se atribuye al uso de elementos prefabricados que optimizaron los procesos constructivos.

Desde este viernes, dos carriles del bypass Las Torres entran en operación provisional. (Foto: Andina/Ricardo Cuba)

No obstante, la ejecución del proyecto ha generado reclamos vecinales por el incremento del tráfico, el ruido y el desorden vehicular en las zonas aledañas. Durante la fase final de construcción, se mantiene la congestión en vías cercanas y los desvíos implementados no han logrado reducir de manera significativa el flujo vehicular.

Especialistas en transporte han advertido que, sin un plan integral de ordenamiento vial, el bypass podría trasladar el congestionamiento hacia calles secundarias. Asimismo, subrayan la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial para peatones y conductores, a fin de evitar nuevos puntos críticos una vez que la infraestructura entre en operación.

